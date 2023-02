Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la NBA para Hoy JUEVES 09 de Febrero de 2023

En los juegos a realizarse en la liga de la NBA en la noche, para el día de hoy tenemos estos pronósticos deportivos.

jueves, 09 de febrero de 2023 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) ORLANDO MAGIC DENVER NUGGETS MONEY LINE 213(3,13) -262(1,38) RUNLINE -6,0 PRONOSTICO DE PTOS 110 120 ALTA/BAJA 232,5 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) BROOKLYN NETS CHICAGO BULLS MONEY LINE -208(1,48) 172(2,72) RUNLINE 5,0 PRONÓSTICO DE PTOS 113 105 ALTA/BAJA 229,5 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) ATLANTA HAWKS PHOENIX SUNS MONEY LINE -154(1,65) 125(2,25) RUNLINE 3,0 PRONÓSTICO DE PTOS 123 117 ALTA/BAJA 230,5 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 23:00 (-4 GMT) LOS ANGELES LAKERS MILWAUKEE BUCKS MONEY LINE 191(2,91) -233(1,43) RUNLINE -5,0 PRONÓSTICO DE PTOS 112 114 ALTA/BAJA 238,5