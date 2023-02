Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la NHL para Hoy martes 07 de Febrero de 2023

En los juegos a realizarse en la liga de la NHL en la noche, para el día de hoy tenemos estos pronósticos deportivos.

HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) PITTSBURGH PENGUINS COLORADO AVALANCHE MONEY LINE -121 (1,83) -116(1,86 RUNLINE 1,5 PUNTOS 3 1 ALTA/BAJA 6.5 BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) TAMPA BAY LIGHTNING SAN JOSE SHARKS MONEY LINE -262(1,38) 209(3,09) RUNLINE 1,5 PUNTOS 4 1 ALTA/BAJA 6.5 BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 21:00 (-4 GMT) NASHVILLE PREDATORS VEGAS GOLDEN KNIGHTS MONEY LINE -129 (1,78) -108(1,93) RUNLINE 1,5 PUNTOS 4 5 ALTA/BAJA 6 BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 21:30 (-4 GMT) CHICAGO BLACKHAWKS ANAHEIM DUCKS MONEY LINE -144(1,69) 117(2,17) RUNLINE 1,5 PUNTOS 4 5 ALTA/BAJA 6.5 BAJA