El Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China ha publicado este viernes las primeras imágenes del mortal coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan. La enfermedad ya se ha cobrado la vida de al menos 26 personas e infectado a más de 830.

Las imágenes fueron compartidas mientras las autoridades del país asiático establecen medidas extremas para lidiar con el brote del denominado 2019-nCoV.

Publican imágenes del coronavirus nCoV Chino was last modified: by

En : Salud y Vida Sana