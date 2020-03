¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad?

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se refiere a la neumonía infecciosa del parénquima pulmonar (incluso en la pared alveolar, que pertenece al intersticio pulmonar en un sentido amplio) contraída fuera del hospital, incluida la neumonía por patógenos conocidos que se presentan después del ingreso dentro de su período de incubación promedio .

¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para la neumonía adquirida en la comunidad?

1) Inicio en la comunidad.

(2) Las manifestaciones clínicas de la neumonía son las siguientes.Nueva presentación de tos, esputo o exacerbación de enfermedades respiratorias existentes, con o sin esputo purulento/ dolor torácico / disnea / hemoptisis. Fiebre. Consolidación pulmonar y / o presencia de estertores húmedos. El recuento de leucocitos (glóbulos blancos) es superior a 10×10 / L o inferior a 4x 10 / L, con o sin desplazamiento a la izquierda del núcleo de neutrófilos (un signo de neutrófilos inmaduros).

(3) Características de imagen. Examen radiográfico que revelainfiltrados irregulares, consolidación lobular / segmentaria ocambios intersticiales con o sin derrame pleural.Si alguno de los elementos en (2) es positivo y los resultados de laimagen son compatibles, un diagnóstico de neumonía adquirida enla comunidad podría hacerse después de descartar enfermedadesno infecciosas.

