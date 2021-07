¿Qué porcentaje de protección dan las vacunas contra la Variante Delta o Hindú del COVID-19?

¿Qué porcentaje de protección dan las vacunas a la Variante Delta o Hindú?

La extremadamente peligrosa variante del coronavirus proveniente de la India, apodada por la OMS cómo Delta (para no herir susceptibilidades geo-raciales), es 375% más contagiosa que la cepa original, ya que la variante Inglesa o Británica era 2.5 veces más contagiosa y la delta sumó a esta 1.5 más proporción en contagio, lo que implica que estar en un sitio cerrado o estar cerca en un un sitio abierto de alguien con la variante Hindú por poco tiempo dispara la probabilidad de contagiarse en casi 4 veces respecto a la cepa original que provino de Wuhan.

Una de las características de la Variante Delta o Hindú es que ataca la forma en que las vacunas hacen efecto en el organismo reduciendo así, la inmunidad ofrecida por estas y obviamente ampliando el riesgo de que el vacunado caiga en una forma grave o crítica de coronavirus si se infecta con la Delta.

Las vacunas actualmente en el mercado son las siguientes:

VACUNA PAÍS EFEC. CEPA ORIGINAL EFEC. CONTRA V.DELTA NOVAVAX EEUU 96% * PFIZER/BIONTECH EEUU/ALEMANIA 95% 64% MODERNA EEUU 94,10% * SPUTNIK RUSIA 91,60% 90% SINOPHARM CHINA 79% * COVAXIN INDIA 78% * ASTRAZENECA UK/SUECIA 76% 60% JANSEN EEUU 72% * SINOVAC CHINA 50,70% * Un * Significa que la farmacéutica no ha dado respuesta sobre la efectividad pero se debe esperar un valor menor al de la efectividad para la cepa original de Wuhan

Para más información sobre las vacunas puede visitar los sitios de la OMS y los CDC de EEUU.

