¿Qué tan resistente es el Coronavirus en diferentes ambientes?

Los virus generalmente pueden sobrevivir durante varias horas en superficies lisas. Si la temperatura y la humedad lo permiten,pueden sobrevivir durante varios días. El nuevo coronavirus es sensible a los rayos ultravioleta y al calor. Calor sostenido a 56 °C durante 30 minutos, el éter, alcohol al 75%, los desinfectantes que contienen cloro, el ácido peracético, el cloroformo y otros solventes lipídicos pueden inactivar eficazmente el virus. La clorhexidina(también conocida como gluconato de clorhexidina) también inactiva eficazmente el virus. El tiempo de supervivencia del nuevo coronavirus 2019-nCoV a diferentes temperaturas ambientales es el siguiente.

Aire 10 – 15 °C 4 horas

Gotas de tos 25 °C 24 horas

Moco Nasal 56 °C 30 minutos

Liquidos 75 °C 15 minutos

Manos 20 – 30 °C <5 minutos

Ropa 10 – 15 °C <8 horas

Madera 10 – 15 °C 48 horas

Acero Inoxidable 10 – 15 °C 24 horas

Alcohol al 75% Cualquier temperatura <5 minutos

Lavandina Cualquier temperatura <5 minutos

