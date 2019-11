Racismo en EEUU: Un ex-marine BLANCO arrojó ácido a la cara de un LATINO, VIDEO

Wisconsin, EE.UU.- Otro ataque racista contra hispanos en EEUU, tuvo lugar en una zona céntrica de esa ciudad la noche del 1 de noviembre cuando Mahud Villalaz, un estadounidense de origen peruano, aparcó su automóvil frente a un restaurante mexicano donde quería cenar.

«No puedes estacionar aquí. Estás haciendo algo ilegal», le indicó un hombre que se encontraba en el lugar, tras lo cual añadió: «¿Por qué viniste e invadiste mi país?», según explicó el agredido a medios locales.

Villalaz ignoró esas palabras, notó que había aparcado en un área restringida y movió su auto a otra cuadra. Al regresar, respondió a ese hombre que «la gente viene de otros países para lograr una vida mejor» y «las únicas personas que han estado aquí más tiempo que nadie son los nativos americanos».

Tras esas palabras, el sujeto «enloqueció» al escuchar que el ‘invasor’ es ciudadano estadounidense. Una cámara de vigilancia grabó cómo ambos sujetos se miraron a la cara antes de que el agresor sacara una botella y le arrojara ácido al rostro.

#BREAKING – Video shows the moment a man was hit with battery acid. Police arrested the culprit & call it a hate crime because the victim, who is Latino, says before he was hit by the white male suspect he called him “illegal” STORY: https://t.co/WAiX44Sx9d pic.twitter.com/pb2agxS6Go

— Chernéy Amhara (@CherneyAmharaTV) November 3, 2019