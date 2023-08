¿Estás buscando una experiencia única y divertida en Rotterdam? ¿Te gustaría conocer el nuevo mercado, un lugar donde se mezclan la cultura, la gastronomía y el arte? Entonces no te pierdas este recorrido turístico que te llevará a descubrir los secretos y las curiosidades de este impresionante edificio.

El nuevo mercado de Rotterdam es una obra maestra de la arquitectura moderna, diseñado por el estudio MVRDV. Se trata de un enorme arco que alberga en su interior un mercado cubierto, rodeado de apartamentos, oficinas y comercios. Su fachada está decorada con un mural gigante que representa frutas, verduras y flores, creando un efecto visual espectacular.

En este recorrido turístico, podrás explorar el mercado y sus puestos, donde encontrarás productos locales e internacionales de gran calidad. Podrás degustar algunas delicias típicas, como el queso gouda, el arenque o los stroopwafels, y aprender sobre la historia y la cultura de Rotterdam. También podrás admirar el arte urbano que se esconde en los rincones del mercado, como las esculturas de animales o las instalaciones luminosas.

El recorrido turístico tiene una duración de dos horas y media, e incluye un guía profesional que te explicará todo lo que necesitas saber sobre el nuevo mercado y sus alrededores. El precio es de 25 euros por persona, e incluye las degustaciones y el material informativo. El punto de encuentro es la entrada principal del mercado, a las 10:00 de la mañana. Se recomienda reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas.

No dejes pasar esta oportunidad de conocer el nuevo mercado de Rotterdam, un lugar que te sorprenderá por su originalidad y su encanto. ¡Reserva ya tu recorrido turístico y prepárate para vivir una experiencia inolvidable!

Recorrido turístico el nuevo mercado en Rotterdam was last modified: by