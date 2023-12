Recorrido turístico en Gatlinburg en Navidad

¿Estás buscando una forma de disfrutar de la magia de la Navidad en Gatlinburg?

Entonces no te pierdas este recorrido turístico que te llevará por los lugares más emblemáticos y festivos de esta hermosa ciudad de Tennessee. En este post te contamos todo lo que necesitas saber para vivir una experiencia inolvidable.

El recorrido turístico en Gatlinburg durante Navidad es una actividad ideal para toda la familia, ya que podrás admirar las impresionantes decoraciones navideñas que adornan las calles, los edificios y los parques de la ciudad. El recorrido tiene una duración de dos horas y media y se realiza en un cómodo autobús climatizado con guía profesional.

El recorrido comienza en el centro de visitantes de Gatlinburg, donde podrás recoger tu boleto y abordar el autobús. El primer destino es el Parque Nacional Great Smoky Mountains, donde podrás ver el famoso árbol de Navidad gigante que se ilumina cada noche con miles de luces. También podrás disfrutar de las vistas panorámicas de las montañas y el río desde el mirador.

El siguiente destino es el pueblo de Pigeon Forge, donde se encuentra el parque temático Dollywood. Aquí podrás ver el espectáculo navideño de Dolly Parton, que incluye música, baile y efectos especiales. También podrás visitar el museo de Dolly Parton, donde podrás ver sus trajes, instrumentos y recuerdos.

El último destino es el centro histórico de Gatlinburg, donde podrás pasear por las tiendas, los restaurantes y las galerías de arte que ofrecen productos locales y artesanales. También podrás ver el desfile navideño que se realiza cada año con carrozas, bandas y personajes típicos. El recorrido termina en el centro de visitantes, donde podrás tomar un chocolate caliente y comprar algunos souvenirs.

El recorrido turístico en Gatlinburg durante Navidad es una oportunidad única para conocer la cultura y la tradición de esta región, así como para celebrar la época más bonita del año. No te lo pierdas y reserva tu plaza con anticipación, ya que los cupos son limitados. ¡Te esperamos!

