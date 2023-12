Recorrido turístico por Nueva York en Navidad

¿Estás buscando una forma de disfrutar de la magia de Nueva York durante la Navidad?

Si es así, te recomendamos que te apuntes a uno de los recorridos turísticos que te ofrecen la oportunidad de conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad en esta época del año.

Aquí te contamos cuáles son los mejores tours navideños en Nueva York y qué puedes esperar de cada uno de ellos.

Recorrido por las luces navideñas de Dyker Heights

Uno de los tours más populares y espectaculares es el que te lleva a ver las impresionantes luces navideñas de Dyker Heights, un barrio residencial de Brooklyn donde los vecinos compiten por tener las casas más adornadas y luminosas. Este tour te permite admirar las increíbles decoraciones que incluyen renos, muñecos de nieve, ángeles, pesebres y mucho más. Además, el tour también hace una parada en el famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center, uno de los símbolos navideños por excelencia de Nueva York.

Recorrido por los escaparates navideños de la Quinta Avenida

Otro tour que te hará sentir el espíritu navideño es el que te lleva a recorrer los escaparates navideños de la Quinta Avenida, la calle más elegante y lujosa de Nueva York. Aquí podrás ver las vitrinas de las tiendas más prestigiosas, como Tiffany, Bergdorf Goodman, Saks o Cartier, que cada año se esmeran por crear escenas navideñas llenas de creatividad y glamour. El tour también incluye una visita al mercado navideño de Bryant Park, donde podrás comprar artesanías, dulces y regalos.

Recorrido por el Central Park nevado

Si quieres disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad en medio del bullicio de Nueva York, te sugerimos que hagas un recorrido por el Central Park nevado. Este tour te permite pasear por los senderos y puentes del parque más famoso del mundo, admirando el paisaje blanco y los monumentos históricos. También podrás patinar sobre hielo en una de las pistas del parque, como la del Wollman Rink o la del Lasker Rink. Y si te apetece algo más romántico, puedes optar por un paseo en carruaje tirado por caballos.

Estos son solo algunos de los recorridos turísticos que puedes hacer en Nueva York durante la Navidad, pero hay muchos más. Lo importante es que elijas el que más se adapte a tus gustos y presupuesto, y que disfrutes al máximo de la ciudad que nunca duerme.

