Recorrido turístico en Orlando en Navidad

¿Estás buscando una forma de disfrutar de la magia de la Navidad en Orlando?

Entonces no te pierdas este recorrido turístico que te llevará por los lugares más emblemáticos y festivos de la ciudad.

Podrás ver las luces, los adornos, los espectáculos y las atracciones que hacen de Orlando un destino único en esta época del año.

El recorrido comienza en el centro de Orlando, donde podrás admirar el gran árbol de Navidad que se ilumina cada noche con miles de luces.

También podrás pasear por las calles decoradas con guirnaldas, estrellas y otros motivos navideños. Si te apetece, puedes hacer una parada en alguno de los mercados navideños que ofrecen artesanías, dulces y bebidas típicas.

La siguiente parada es el famoso parque temático de Disney World, donde podrás vivir la magia de la Navidad al estilo de Mickey Mouse y sus amigos.

Podrás ver el castillo de Cenicienta transformado en un palacio de hielo, el desfile navideño con los personajes más queridos de Disney, el espectáculo de fuegos artificiales con música y efectos especiales, y muchas otras sorpresas que te harán sentir como un niño.

El recorrido continúa por el parque temático de Universal Studios, donde podrás disfrutar de la Navidad al estilo de Hollywood. Podrás ver el mundo mágico de Harry Potter decorado con nieve, el desfile navideño con los personajes de los Minions, Shrek y Madagascar, el espectáculo de luces sobre el lago con escenas de las películas más famosas, y muchas otras atracciones que te harán vibrar.

La última parada es el parque temático de SeaWorld, donde podrás celebrar la Navidad al estilo marino. Podrás ver el árbol de Navidad más alto de Orlando, el show navideño con las orcas, los delfines y las focas, el festival de luces con más de tres millones de bombillas, y muchas otras actividades que te harán conectar con la naturaleza.

Este recorrido turístico en Orlando durante Navidad es una oportunidad única para vivir una experiencia inolvidable en familia, pareja o amigos. No lo dudes más y reserva tu plaza ahora mismo. Te garantizamos que será un regalo que nunca olvidarás.

