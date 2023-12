Tour por Grindelwald en Navidad y Año Nuevo,

¿Te gustaría pasar unas vacaciones mágicas en un pueblo alpino rodeado de nieve y montañas?

Si es así, te invitamos a unirte a nuestro tour por Grindelwald en Navidad y Año Nuevo!.

Grindelwald es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, el deporte y la cultura. En este tour, podrás disfrutar de las siguientes actividades:

Visitar el mercado navideño de Grindelwald, donde podrás comprar artesanías locales, degustar delicias típicas y admirar el árbol de Navidad gigante.

Esquiar en las pistas de Grindelwald, que ofrecen opciones para todos los niveles y edades. También podrás practicar snowboard, trineo o patinaje sobre hielo.

Hacer una excursión en tren al Jungfraujoch, el punto más alto de Europa accesible por ferrocarril. Allí podrás contemplar el impresionante panorama de los Alpes y visitar el palacio de hielo y el observatorio astronómico.

Celebrar la Nochevieja en Grindelwald, con una cena especial, música en vivo y un espectáculo de fuegos artificiales.

Conocer la historia y la cultura de Grindelwald, con una visita guiada por el pueblo y sus principales monumentos, como la iglesia, el museo y el cementerio de los alpinistas.

El tour tiene una duración de 7 días y 6 noches, e incluye alojamiento en un hotel de 4 estrellas, desayuno, transporte, entradas y guía.

El precio por persona es de 999 euros, con un descuento del 10% para reservas anticipadas. No te pierdas esta oportunidad única de vivir una experiencia inolvidable en Grindelwald.

Reserva tu plaza ahora mismo y prepárate para disfrutar de la magia de la Navidad y el Año Nuevo en los Alpes suizos.

