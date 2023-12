Tour por Budapest en Navidad y Año Nuevo

¿Te gustaría pasar unas vacaciones inolvidables en una de las ciudades más bellas de Europa?

¿Qué te parece disfrutar de la magia de la Navidad y el Año Nuevo en Budapest, la capital de Hungría?

Si estás buscando una escapada diferente y llena de encanto, te invitamos a que nos acompañes en este tour por Budapest en Navidad y Año Nuevo.

Budapest es una ciudad que te sorprenderá por su historia, su cultura, su arquitectura y su gastronomía. Además, en esta época del año, se viste de luces y colores para celebrar las fiestas navideñas con alegría y tradición. Podrás visitar los mercados navideños más bonitos de Europa, donde encontrarás artesanía, regalos, dulces y vino caliente. También podrás admirar el espectáculo de luces y música que se proyecta sobre la impresionante Basílica de San Esteban, o patinar sobre hielo en el Parque de la Ciudad, junto al Castillo de Vajdahunyad.

Pero eso no es todo. En este tour por Budapest en Navidad y Año Nuevo, también tendrás la oportunidad de conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Parlamento, el Puente de las Cadenas, el Bastión de los Pescadores, la Isla Margarita o el Balneario Széchenyi. Además, podrás disfrutar de un crucero por el Danubio con cena y música en vivo, y de una cena de gala y fiesta de fin de año en un hotel de lujo.

No lo dudes más y reserva tu plaza para este tour por Budapest en Navidad y Año Nuevo. Te garantizamos que vivirás una experiencia única e inolvidable.

