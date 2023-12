Recorrido turístico por Leavenworth en Navidad

¿Te gustaría pasar unas vacaciones mágicas en un pueblo alpino lleno de luces, música y tradiciones navideñas?

Si es así, no te pierdas el recorrido turístico en Leavenworth durante Navidad, una experiencia única e inolvidable que te hará sentir como si estuvieras en un cuento de hadas.

Leavenworth es una pequeña ciudad ubicada en el estado de Washington, a unas dos horas y media de Seattle, que se caracteriza por su arquitectura y cultura alemana. Durante el mes de diciembre, se transforma en un escenario navideño espectacular, con millones de luces que adornan sus edificios, árboles y puentes, y con una gran variedad de actividades y eventos para toda la familia.

El recorrido turístico en Leavenworth durante Navidad te ofrece la oportunidad de disfrutar de todo lo que este encantador lugar tiene para ofrecerte, sin tener que preocuparte por el transporte, el alojamiento o la comida. El paquete incluye:

Traslado ida y vuelta desde Seattle en un cómodo autobús con aire acondicionado, wifi y baño.

Una noche de hospedaje en un hotel de tres estrellas con desayuno incluido.

Una cena típica alemana en uno de los restaurantes más populares de Leavenworth.

Un paseo guiado por el pueblo para admirar las luces y las decoraciones navideñas.

Entrada al festival de música y baile que se celebra cada noche en el centro del pueblo, donde podrás disfrutar de villancicos, coros, orquestas y danzas folclóricas.

Tiempo libre para explorar el pueblo por tu cuenta, visitar sus tiendas, museos y galerías de arte, o participar en otras actividades opcionales como paseos en trineo, esquí o patinaje sobre hielo.

El recorrido turístico en Leavenworth durante Navidad es una excelente opción para escapar del estrés y la rutina de la ciudad, y vivir una aventura navideña diferente y divertida. No te lo pienses más y reserva tu plaza ahora mismo, antes de que se agoten. Te garantizamos que será un viaje que recordarás por siempre.

