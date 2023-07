Recorrido turístico por Delray Beach, Florida, con opciones de alojamiento

Delray Beach es una ciudad costera ubicada en el condado de Palm Beach, Florida, que ofrece una gran variedad de atracciones y actividades para los visitantes. Desde playas de arena blanca hasta museos de arte, pasando por restaurantes de primera clase y tiendas exclusivas, Delray Beach tiene algo para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, te presentamos algunas de las mejores cosas que hacer y ver en Delray Beach, así como algunas opciones de alojamiento que puedes elegir para tu estancia.

Qué hacer y ver en Delray Beach

– Disfrutar de la playa: Delray Beach cuenta con más de tres kilómetros de playa pública, donde puedes nadar, tomar el sol, practicar surf, kayak o paddle board. También hay varios parques y áreas recreativas a lo largo de la costa, como el Atlantic Dunes Park, el Sandoway Discovery Center o el Anchor Park, donde puedes hacer un picnic, jugar o aprender sobre la naturaleza y la vida marina.

– Visitar el Morikami Museum and Japanese Gardens: Este museo y jardín japonés es uno de los lugares más singulares y hermosos de Delray Beach. Aquí puedes admirar la arquitectura, el arte y la cultura japonesa, así como pasear por seis jardines inspirados en diferentes épocas históricas de Japón. También puedes participar en talleres, eventos y festivales que se organizan durante todo el año, como el Oshogatsu (Año Nuevo japonés) o el Hatsume Fair (Festival de Primavera).

– Explorar el Pineapple Grove Arts District: Este distrito artístico es el corazón creativo de Delray Beach, donde puedes encontrar galerías de arte, estudios, murales, esculturas y otras expresiones artísticas. También hay una gran oferta gastronómica y de ocio nocturno, con restaurantes, bares, cafés y teatros. No te pierdas el Pineapple Grove Art Walk, que se celebra cada segundo sábado del mes y que te permite recorrer las calles y conocer a los artistas locales.

– Conocer el Cornell Art Museum: Este museo se encuentra en el histórico edificio de la Old School Square, que fue construido en 1913 como una escuela pública. El museo alberga exposiciones temporales y permanentes de arte contemporáneo, con obras de artistas nacionales e internacionales. También hay programas educativos y eventos especiales para todos los públicos.

– Degustar la gastronomía local: Delray Beach tiene una amplia y diversa oferta culinaria, que refleja la influencia de diferentes culturas y tradiciones. Puedes encontrar desde cocina americana hasta italiana, pasando por mexicana, asiática o caribeña. Algunos de los platos típicos que puedes probar son el pescado fresco a la parrilla, las almejas al vapor, las hamburguesas gourmet o las pizzas artesanales. También hay opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Para endulzar tu paladar, no te olvides de probar los helados caseros, los pasteles o los chocolates.

Opciones de alojamiento en Delray Beach

Delray Beach ofrece una variedad de opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Puedes elegir entre hoteles, resorts, bed and breakfasts, casas vacacionales o campings. Algunas de las opciones más populares son:

– The Seagate Hotel & Spa: Este hotel de lujo se encuentra a solo unos pasos de la playa y del centro de Delray Beach. Cuenta con habitaciones elegantes y confortables, equipadas con todas las comodidades modernas. También tiene un spa, un gimnasio, una piscina al aire libre y un club de playa privado. Además, ofrece varios restaurantes y bares donde puedes disfrutar de la cocina local e internacional.

– Crane’s Beach House Boutique Hotel & Luxury Villas: Este hotel boutique se encuentra en un oasis tropical rodeado de palmeras y flores. Ofrece villas privadas con cocina completa, sala de estar y terraza. También tiene dos piscinas climatizadas con cascadas y jacuzzis. Además, ofrece servicios como desayuno continental gratuito, alquiler de bicicletas o traslado a la playa.

– Sundy House: Este bed and breakfast se encuentra en una casa histórica construida en 1902, que fue la residencia del primer alcalde de Delray Beach. Ofrece habitaciones y suites con una decoración única y acogedora, algunas con chimenea o jacuzzi. También tiene un jardín botánico con un estanque de peces, una piscina de agua dulce y un restaurante que sirve platos orgánicos y de temporada.

– Delray Breakers on the Ocean: Este resort se encuentra frente al mar, con acceso directo a la playa. Ofrece apartamentos espaciosos y luminosos, con cocina completa, sala de estar y balcón con vistas al océano. También tiene una piscina al aire libre, una zona de barbacoa y un parque infantil. Además, ofrece servicios como desayuno gratuito, wifi gratis o aparcamiento gratuito.

– Delray Beach Hostel: Este albergue se encuentra en el centro de Delray Beach, cerca de las principales atracciones y actividades. Ofrece habitaciones compartidas o privadas, con baño compartido o privado. También tiene una cocina común, una sala de estar, una terraza y un jardín. Además, ofrece servicios como wifi gratis, alquiler de bicicletas o información turística.

