Recorrido Turístico por Córdoba en España, los mejores sitios a visitar

Córdoba es una ciudad con una rica historia y cultura, que ofrece a sus visitantes una variedad de atracciones y actividades.

En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por Córdoba, que te permitirá conocer sus principales monumentos, museos y barrios.

El recorrido comienza en la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y del arte islámico en España.

La mezquita fue construida entre los siglos VIII y X, y posteriormente se le añadió una catedral cristiana en el siglo XVI. El resultado es un conjunto arquitectónico único, que combina elementos árabes, góticos, renacentistas y barrocos. La mezquita-catedral se puede visitar todos los días, excepto los domingos por la mañana, que está reservada para el culto.

Después de admirar la belleza de la mezquita-catedral, puedes dirigirte al Alcázar de los Reyes Cristianos, una fortaleza-palacio que fue residencia de los monarcas Fernando e Isabel. El alcázar tiene unos hermosos jardines con fuentes, estanques y flores, que invitan al paseo y al descanso.

También puedes visitar el interior del alcázar, donde se encuentran salas con mosaicos romanos, baños árabes y una torre con vistas panorámicas.

El siguiente punto del recorrido es el Puente Romano, que cruza el río Guadalquivir y conecta el casco histórico con el barrio de la Ribera. El puente tiene 16 arcos y fue construido en el siglo I a.C., aunque ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos.

Desde el puente se puede disfrutar de una bonita vista de la ciudad y de la Torre de la Calahorra, una fortificación medieval que alberga un museo sobre la convivencia de las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) en Córdoba.

El recorrido continúa por el barrio de la Judería, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este barrio conserva el trazado medieval de sus calles estrechas y blancas, llenas de encanto y tradición. Aquí se puede visitar la Sinagoga, una de las pocas que se conservan en España, que data del siglo XIV y tiene una decoración mudéjar.

También se puede conocer la Casa de Sefarad, un museo dedicado a la cultura judía en Córdoba, o el Zoco Municipal, un mercado de artesanía donde se pueden comprar productos típicos.

El último lugar del recorrido es la Plaza de las Tendillas, el centro neurálgico de la ciudad moderna. Esta plaza es un espacio peatonal rodeado de edificios elegantes y comercios. Aquí se puede disfrutar del ambiente cordobés, tomar algo en una terraza o escuchar el reloj de la plaza, que marca las horas con notas de guitarra flamenca.

Este es solo un ejemplo de recorrido turístico por Córdoba, pero hay mucho más que ver y hacer en esta ciudad fascinante. Te invitamos a descubrirlo por ti mismo y a dejarte sorprender por su magia.

