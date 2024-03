Recorrido turístico por la Ciudad de Groninga

Recorrido turístico de 2 días por la Ciudad de Groninga

Groninga, capital de la provincia homónima en los Países Bajos, es una ciudad vibrante con una rica historia, cultura y una animada vida estudiantil. Este recorrido turístico de 2 días te permitirá descubrir los encantos de la ciudad y sus alrededores.

Día

Mañana Comienza tu día en la Grote Markt , la plaza central de la ciudad, donde podrás admirar la arquitectura histórica, como el Ayuntamiento y la Iglesia de San Martín . Sube a la Martinitoren , la torre de la iglesia, para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

Comienza tu día en la , la plaza central de la ciudad, donde podrás admirar la arquitectura histórica, como el y la . Sube a la , la torre de la iglesia, para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Mediodía Almuerza en uno de los restaurantes o cafés de la Grote Markt. Prueba un broodje bal , un bocadillo holandés tradicional con carne picada.

Almuerza en uno de los restaurantes o cafés de la Grote Markt. Prueba un , un bocadillo holandés tradicional con carne picada. Tarde Visita el Museo Groninger , que alberga una colección de arte e historia desde la Edad Media hasta la actualidad. Si te gusta el arte moderno, no te pierdas el Museo de Arte Moderno .

Visita el , que alberga una colección de arte e historia desde la Edad Media hasta la actualidad. Si te gusta el arte moderno, no te pierdas el . Noche Disfruta de una cena en uno de los restaurantes del Noorderplantsoen , un parque urbano popular. Para una experiencia única, prueba un eetcafé , un restaurante informal de estilo holandés.

Disfruta de una cena en uno de los restaurantes del , un parque urbano popular. Para una experiencia única, prueba un , un restaurante informal de estilo holandés.

Día 2

Mañana Visita el Prinsentuin, un jardín botánico con una gran variedad de plantas y flores. También puedes dar un paseo en barco por los canales de la ciudad.

Mediodía Almuerza en el Mercado de Vismarkt , un mercado de pescado con una amplia variedad de productos frescos.

Tarde Visita el Museo del Cómic , uno de los museos más grandes de Europa dedicado al cómic. Si te gustan los animales, no te pierdas el Bioparc , un zoológico con animales de todo el mundo.

Noche Disfruta de una cena de despedida en uno de los restaurantes del centro de la ciudad.

Museos y Parques

Museos Museo Groninger, Museo de Arte Moderno, Museo del Cómic, Museo de la Ciudad de Groninga.

Museo Groninger, Museo de Arte Moderno, Museo del Cómic, Museo de la Ciudad de Groninga. Parques Noorderplantsoen, Prinsentuin, Parque de Paterswoldsemeer.

Hoteles recomendados

Hotel Prinsenhof hotel de 4 estrellas ubicado en el centro de la ciudad.

hotel de 4 estrellas ubicado en el centro de la ciudad. Hotel Martini hotel de 3 estrellas con una ubicación céntrica.

hotel de 3 estrellas con una ubicación céntrica. The Student Hotel Groningen hotel moderno y económico.

Consejos

Compra la Groningen City Card para obtener acceso gratuito a museos y atracciones, así como descuentos en transporte público y restaurantes.

para obtener acceso gratuito a museos y atracciones, así como descuentos en transporte público y restaurantes. Alquila una bicicleta para moverte por la ciudad de forma rápida y económica.

No olvides probar el Groninger koek, un pastel tradicional de la ciudad.



Recorrido turístico por la Ciudad de Groninga was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.