Recorrido turístico por la ciudad de Ámsterdam

¿Estás planeando visitar la hermosa ciudad de Ámsterdam? Si es así, te recomendamos que aproveches uno de los muchos recorridos turísticos que ofrecen las agencias locales. Podrás descubrir la historia, la cultura y el encanto de esta ciudad única, mientras disfrutas de sus canales, sus museos y su arquitectura. En este artículo, te contamos algunos de los mejores recorridos turísticos por la ciudad de Ámsterdam que puedes elegir según tus preferencias y tu presupuesto.

Recorrido en bicicleta por Ámsterdam

Una de las formas más típicas y divertidas de explorar Ámsterdam es en bicicleta. La ciudad está diseñada para los ciclistas, con carriles bici, semáforos y aparcamientos específicos. Además, al ir en bicicleta podrás cubrir más distancia y ver más lugares en menos tiempo. Hay varias empresas que ofrecen recorridos en bicicleta por Ámsterdam, con diferentes rutas y duraciones. Por ejemplo, puedes optar por un recorrido de 3 horas que te llevará por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Barrio Rojo, el Mercado de las Flores, el Museo Van Gogh y el Rijksmuseum. O puedes elegir un recorrido más largo de 6 horas que incluye una visita al campo holandés, donde podrás ver los famosos molinos de viento, los campos de tulipanes y los pueblos tradicionales.

Recorrido en barco por los canales de Ámsterdam

Otra forma de conocer Ámsterdam es desde el agua, navegando por sus famosos canales. Los canales de Ámsterdam son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ofrecen una perspectiva diferente y encantadora de la ciudad. Hay muchas opciones para hacer un recorrido en barco por los canales de Ámsterdam, desde los típicos cruceros turísticos hasta los barcos privados o los barcos con cena.

Algunos de los recorridos en barco más populares son el recorrido nocturno, que te permite ver la ciudad iluminada y disfrutar del ambiente romántico; el recorrido histórico, que te cuenta la historia y las anécdotas de la ciudad; y el recorrido cultural, que te muestra los museos y las galerías de arte que se encuentran a orillas de los canales.

Recorrido a pie por el centro histórico de Ámsterdam

Si prefieres caminar y admirar los detalles de la ciudad, puedes hacer un recorrido a pie por el centro histórico de Ámsterdam. El centro histórico de Ámsterdam es una zona llena de vida, historia y cultura, donde podrás ver edificios antiguos, plazas animadas, iglesias impresionantes y monumentos importantes.

Algunos de los lugares que no te puedes perder son la Plaza Dam, el Palacio Real, la Iglesia Nueva, el Monumento Nacional, el Barrio Rojo, la Casa de Ana Frank, el Mercado de las Flores y el Barrio Judío. Hay muchos recorridos a pie por el centro histórico de Ámsterdam que puedes reservar online o directamente en la ciudad. Algunos son gratuitos y otros tienen un precio simbólico. La mayoría duran entre 2 y 3 horas y están guiados por expertos locales que te contarán todo lo que necesitas saber sobre la ciudad.

Estos son solo algunos ejemplos de los recorridos turísticos por la ciudad de Ámsterdam que puedes hacer durante tu visita. Hay muchos más para todos los gustos y edades. Lo importante es que disfrutes al máximo de esta ciudad maravillosa y que te lleves un recuerdo inolvidable.

