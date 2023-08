Recorrido turístico por la ciudad de Lugo en España, con opciones de alojamiento

La ciudad de Lugo, situada en el noroeste de España, es una de las más antiguas y ricas en historia del país. Su origen se remonta al siglo I a.C., cuando los romanos fundaron la colonia de Lucus Augusti. Desde entonces, la ciudad ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos y culturales, que han dejado su huella en su patrimonio artístico y arquitectónico.

Uno de los principales atractivos de Lugo es su muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Se trata de la única muralla romana del mundo que se conserva íntegra, con una longitud de más de dos kilómetros y 85 torres. La muralla rodea el casco histórico de la ciudad, donde se pueden admirar edificios emblemáticos como la catedral, el ayuntamiento, el palacio episcopal o el museo provincial.

Además de la muralla, Lugo ofrece otros lugares de interés, como el puente romano sobre el río Miño, las termas romanas, el parque Rosalía de Castro o la plaza del Campo. También se puede disfrutar de la gastronomía local, basada en productos de la tierra como el pulpo, el lacón, el queso o el vino.

Para alojarse en Lugo, hay varias opciones disponibles, desde hoteles de diferentes categorías hasta casas rurales o albergues. Algunas de las opciones más recomendadas son:

Hotel Méndez Núñez: este hotel de cuatro estrellas se encuentra en pleno centro histórico, junto a la muralla y la catedral. Cuenta con 70 habitaciones equipadas con todas las comodidades, como wifi, aire acondicionado o minibar. También dispone de restaurante, cafetería, salones para eventos y parking.

Casa Grande da Fervenza: esta casa rural se ubica a 15 minutos en coche de Lugo, en un entorno natural junto al río Miño. Ofrece 10 habitaciones con baño privado y decoración rústica, así como un restaurante especializado en cocina gallega y un salón con chimenea.

Albergue Lug 2: este albergue se sitúa a cinco minutos a pie de la muralla y ofrece habitaciones compartidas o privadas con baño compartido. Tiene una cocina común, una sala de estar con televisión y juegos y una terraza con vistas a la ciudad.

Lugo es una ciudad que merece la pena visitar por su historia, su cultura y su gastronomía. Si quieres conocerla mejor, puedes reservar tu recorrido turístico por la ciudad con nosotros y te ofreceremos un servicio profesional y personalizado.

