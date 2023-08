Recorrido turístico por la ciudad de Orense en España, con opciones de alojamiento

Orense es una ciudad situada en el noroeste de España, en la comunidad autónoma de Galicia. Es conocida por su patrimonio histórico, cultural y natural, así como por sus aguas termales. En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por la ciudad de Orense, con opciones de alojamiento para que disfrutes de tu estancia.

Qué ver en Orense

Orense tiene mucho que ofrecer a los visitantes, desde monumentos y museos hasta parques y jardines. Algunos de los lugares imprescindibles que debes ver son:

La Catedral de San Martiño: Es el edificio más emblemático de la ciudad, construido entre los siglos XII y XIII en estilo románico y gótico. Destaca su Pórtico del Paraíso, una obra maestra del arte medieval, y su retablo mayor, obra del escultor Francisco de Moure.

El Puente Romano: Es uno de los símbolos de la ciudad, que cruza el río Miño y une el casco antiguo con el barrio del Couto. Fue construido en el siglo I d.C. y reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Tiene 38 arcos y una longitud de 370 metros.

El Casco Histórico: Es el conjunto monumental más importante de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural. Aquí se encuentran numerosas iglesias, palacios, plazas y fuentes que reflejan la historia y la cultura de Orense. No te pierdas la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Iglesia de Santa María Nai o la Fuente del As Burgas.

El Museo Arqueológico Provincial: Es el museo más antiguo de Galicia, fundado en 1861. Alberga una colección de objetos que abarcan desde la prehistoria hasta la época moderna, con especial atención a la cultura castreña y romana. Destacan las piezas de orfebrería, cerámica y escultura.

El Parque de San Lázaro: Es el parque más grande y céntrico de la ciudad, con una superficie de 17 hectáreas. Es un lugar ideal para pasear, relajarse y disfrutar de la naturaleza. Cuenta con zonas ajardinadas, fuentes, estanques, juegos infantiles y un auditorio al aire libre.

Dónde alojarse en Orense

Orense ofrece una amplia variedad de alojamientos para todos los gustos y presupuestos. Desde hoteles de lujo hasta hostales económicos, pasando por apartamentos turísticos o casas rurales. Algunas opciones que te recomendamos son:

Hotel NH Ourense: Es un hotel de cuatro estrellas situado en el centro de la ciudad, cerca del Parque de San Lázaro y del Puente Romano. Ofrece habitaciones modernas y confortables, equipadas con wifi gratuito, aire acondicionado, minibar y televisión. También dispone de restaurante, bar, gimnasio y sauna.

Hotel Francisco II: Es un hotel de cuatro estrellas situado en el casco histórico de la ciudad, a pocos metros de la Catedral y del Museo Arqueológico. Ofrece habitaciones clásicas y elegantes, equipadas con wifi gratuito, aire acondicionado, minibar y televisión. También dispone de restaurante, cafetería, salones para eventos y parking.

Apartamentos Arenteiro: Son apartamentos turísticos situados en el centro comercial y financiero de la ciudad, cerca del Parque del Miño y del Puente Romano. Ofrecen apartamentos amplios y luminosos, equipados con wifi gratuito, aire acondicionado, cocina completa y televisión. También disponen de recepción 24 horas y servicio de limpieza.

Casa Rural A Pena: Es una casa rural situada en el municipio de San Cibrao das Viñas, a 10 kilómetros de Orense. Ofrece habitaciones acogedoras y rústicas, equipadas con wifi gratuito, calefacción, baño privado y televisión. También dispone de salón comedor con chimenea, jardín con barbacoa y piscina.

Cómo llegar a Orense

Orense está bien comunicada por carretera, tren y autobús con el resto de España y con Portugal. Algunas de las opciones para llegar a la ciudad son:

En coche: Orense se encuentra en la intersección de las autopistas A-52 (que une Vigo con Madrid) y A-76 (que une Orense con Ponferrada). También se puede acceder por las carreteras N-120 (que une Orense con Logroño) y N-525 (que une Orense con Zamora).

En tren: Orense cuenta con dos estaciones de tren: la Estación de Ourense-Empalme y la Estación de Ourense-San Francisco. Ambas ofrecen servicios de media y larga distancia, así como de alta velocidad (AVE). Se puede llegar desde Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Vigo, León o Zamora, entre otras ciudades.

En autobús: Orense cuenta con una estación de autobuses situada en el centro de la ciudad, cerca del Parque de San Lázaro. Ofrece servicios regulares con diferentes destinos nacionales e internacionales, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa o París, entre otros.

Esperamos que este artículo te haya servido de ayuda para planificar tu viaje a Orense. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactarnos. ¡Te deseamos una feliz estancia en esta hermosa ciudad!

