Recorrido turístico por los Pueblos medievales de España, los mejores sitios a visitar

¿Te gustaría viajar en el tiempo y conocer la historia y la cultura de algunos de los pueblos más antiguos de España? Si es así, te invitamos a que nos acompañes en este recorrido turístico por pueblos medievales de España, donde podrás admirar la arquitectura, el arte y las tradiciones de estas localidades que conservan el encanto de otra época.

En este recorrido turístico por pueblos medievales de España, visitaremos cuatro destinos que te sorprenderán por su belleza y su patrimonio: Pedraza, Albarracín, Besalú y Olite. Cada uno de estos pueblos tiene su propia personalidad y su propia historia, pero todos ellos comparten el legado de siglos de civilizaciones que han dejado su huella en sus calles, sus monumentos y sus gentes.

Pedraza es un pueblo segoviano que se encuentra rodeado por una muralla del siglo XIII y que tiene un aspecto señorial y elegante. Su plaza mayor es una de las más bonitas de España, con sus soportales, sus casonas y su castillo del siglo XV. En Pedraza podrás disfrutar de su gastronomía típica, como el cordero asado o las judías blancas, y de sus fiestas populares, como la noche de las velas, que ilumina el pueblo con miles de luces.

Albarracín es un pueblo turolense que se alza sobre una colina y que está considerado como uno de los más bonitos de España. Su casco histórico está declarado como conjunto histórico-artístico y tiene un estilo mudéjar único en el mundo. En Albarracín podrás pasear por sus callejuelas empedradas, admirar sus torres y sus murallas, visitar su catedral y su palacio episcopal, y descubrir su museo de juguetes antiguos.

Besalú es un pueblo gerundense que se encuentra en la comarca de la Garrotxa y que tiene un origen medieval. Su puente románico sobre el río Fluvià es una de las imágenes más emblemáticas de Cataluña y da acceso a su casco antiguo, donde podrás ver su iglesia de Sant Pere, su monasterio de Sant Julià, su casa de la Cúria Real y su barrio judío, con su baño ritual o mikvé.

Olite es un pueblo navarro que fue la sede real de los reyes de Navarra durante la Edad Media y que conserva un impresionante castillo-palacio gótico. En Olite podrás recorrer sus torres, sus patios, sus jardines y sus salas reales, así como su iglesia de Santa María la Real, su parador nacional y sus bodegas de vino.

Este recorrido turístico por pueblos medievales de España es una oportunidad única para conocer algunos de los rincones más fascinantes y más auténticos de nuestro país. No te lo pierdas y reserva ya tu plaza para esta aventura inolvidable.

