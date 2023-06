Recorrido Turístico por Salamanca en España , los mejores sitios a visitar

Salamanca es una de las ciudades más bellas y culturales de España, con una historia que se remonta a la época romana y un patrimonio que incluye una de las universidades más antiguas de Europa. Si quieres conocer los encantos de esta ciudad castellana, te proponemos un recorrido turístico por sus principales monumentos y lugares de interés.

Empezamos nuestro recorrido en la Plaza Mayor, el corazón de Salamanca y una de las plazas más bonitas del país. Aquí podrás admirar la arquitectura barroca de los edificios que la rodean, como el Ayuntamiento, la Casa de las Conchas o el Convento de San Esteban. También podrás disfrutar del ambiente animado que se respira en sus terrazas y cafés, o comprar algún recuerdo en sus tiendas y puestos.

Desde la Plaza Mayor, nos dirigimos a la Catedral, que en realidad son dos catedrales unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. La primera es de estilo románico y data del siglo XII, mientras que la segunda es de estilo gótico y renacentista y se construyó entre los siglos XVI y XVIII. Ambas catedrales albergan obras de arte de gran valor, como el retablo mayor, el coro o el órgano. Además, podrás subir a la torre para contemplar unas vistas impresionantes de la ciudad.

Continuamos nuestro recorrido por la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 y una de las más prestigiosas y antiguas de Europa. Aquí podrás visitar el edificio histórico, que destaca por su fachada plateresca y su patio renacentista. También podrás entrar en el Paraninfo, donde se celebran los actos académicos más importantes, o en la Biblioteca General Histórica, que conserva más de 160.000 volúmenes antiguos. No te olvides de buscar la famosa rana que se esconde entre los detalles de la fachada, ya que según la tradición trae buena suerte a los estudiantes.

Seguimos nuestro recorrido por la Casa Lis, un palacio modernista que alberga el Museo Art Nouveau y Art Déco. Este museo cuenta con una colección de más de 2.500 piezas de arte decorativo de finales del siglo XIX y principios del XX, como muebles, joyas, vidrios o muñecas. Además, podrás admirar la belleza del edificio, que tiene una fachada de hierro y cristal que se ilumina por la noche.

Terminamos nuestro recorrido por el Puente Romano, que cruza el río Tormes y ofrece unas vistas espectaculares del casco antiguo de Salamanca. Este puente tiene 26 arcos y fue construido en el siglo I d.C., formando parte de la Vía de la Plata. Junto al puente se encuentra el Monumento al Lazarillo de Tormes, un personaje literario que representa el ingenio y la picaresca del pueblo español.

Esperamos que este recorrido turístico por Salamanca te haya gustado y te haya servido para descubrir los tesoros que esconde esta ciudad única. Si quieres saber más sobre Salamanca o sobre otros destinos turísticos en España, no dudes en visitar nuestro blog o contactarnos para cualquier consulta.

Recorrido Turístico por Salamanca en España los mejores sitios a visitar was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: