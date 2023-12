Recorrido turístico por Santa Fe en Nuevo México durante Navidad

Recorrido turístico en Santa Fe en Nuevo México durante Navidad

Si estás buscando un destino diferente para pasar las fiestas navideñas, te recomendamos que visites Santa Fe, la capital de Nuevo México.

Esta ciudad, fundada en 1610, es una de las más antiguas de Estados Unidos y tiene una rica historia y cultura que se refleja en su arquitectura, gastronomía y tradiciones.

En este artículo, te contamos cómo puedes disfrutar de un recorrido turístico por Santa Fe durante Navidad y qué lugares no te puedes perder.

Lo primero que te llamará la atención al llegar a Santa Fe es su estilo arquitectónico, conocido como Pueblo Revival. Se trata de una mezcla de influencias indígenas, españolas y mexicanas que se caracteriza por el uso de adobe, vigas de madera, portales y patios.

Muchos de los edificios históricos de la ciudad están construidos con este estilo, como la Catedral Basílica de San Francisco de Asís, el Palacio de los Gobernadores o la Capilla Loretto. Estos monumentos son imprescindibles en tu recorrido turístico por Santa Fe, ya que te permitirán conocer más sobre la historia y la religión de la región.

Otro aspecto que hace única a Santa Fe es su arte. La ciudad es conocida como la capital cultural del suroeste de Estados Unidos y alberga más de 200 galerías de arte y varios museos.

Entre ellos, destacan el Museo de Arte de Nuevo México, el Museo Georgia O’Keeffe, el Museo Internacional del Folk Art o el Museo de Arte Indígena Contemporáneo.

En estas instituciones podrás admirar obras de artistas locales e internacionales, así como aprender sobre las diferentes expresiones artísticas de las comunidades indígenas del estado.

Pero si hay algo que hace especial a Santa Fe en Navidad es su iluminación. Durante esta época del año, la ciudad se llena de luces y colores que crean un ambiente mágico y acogedor. Una de las tradiciones más populares es la colocación de farolitos, pequeñas bolsas de papel con velas en su interior, que se ponen en los tejados, ventanas y portales para iluminar el camino al Niño Jesús.

Otra costumbre es la quema de Zozobra, un enorme muñeco que representa los males del año viejo y que se quema en una gran hoguera el primer viernes de diciembre. Estos eventos son una muestra de la alegría y el espíritu navideño de los habitantes de Santa Fe.

Además de admirar la belleza de Santa Fe, también podrás degustar su gastronomía, que combina sabores hispanos, mexicanos y nativos americanos. Algunos de los platos típicos son el chile verde o rojo, el pozole, las enchiladas, los tamales o los bizcochos.

Para acompañar estas delicias, nada mejor que una taza de chocolate caliente con canela o un vaso de ponche de frutas. Y para endulzar el paladar, no te olvides de probar los biscochitos, unas galletas con forma de estrella o luna que se espolvorean con azúcar y anís.

Como ves, Santa Fe es un destino ideal para pasar unas vacaciones navideñas diferentes y llenas de encanto. Si quieres vivir esta experiencia única, no dudes en reservar tu alojamiento y tu transporte con antelación, ya que la ciudad recibe muchos visitantes en esta época del año. Te aseguramos que no te arrepentirás de elegir Santa Fe como tu destino turístico.