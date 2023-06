Recorrido Turístico por Santiago de Compostela , los mejores sitios a visitar

¿Te gustaría conocer una de las ciudades más hermosas y emblemáticas de España? ¿Te apetece recorrer sus calles llenas de historia, arte y cultura? ¿Quieres vivir una experiencia única y memorable? Entonces, no te pierdas este recorrido turístico por Santiago de Compostela, la capital de Galicia y el destino final del famoso Camino de Santiago.

Santiago de Compostela es una ciudad que te sorprenderá por su belleza, su patrimonio y su ambiente. Su casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga la impresionante catedral, donde se venera el sepulcro del apóstol Santiago. Pero Santiago no es solo su catedral, sino que ofrece muchos otros atractivos que te invitamos a descubrir en este recorrido.

Nuestra ruta comienza en el parque de La Alameda, un lugar ideal para disfrutar de las vistas de la catedral y del casco histórico. Aquí podremos admirar la iglesia de Santa Susana, la estatua del escritor Ramón del Valle Inclán y el monumento a Las Dos Marías, dos hermanas que se hicieron famosas por pasear por el parque vestidas con llamativos colores.

Desde el parque, nos dirigimos al casco viejo, donde nos espera la plaza del Obradoiro, el corazón de Santiago. Aquí se encuentra la fachada principal de la catedral, una obra maestra del barroco que impresiona por su majestuosidad. También podremos ver el pazo de Raxoi, sede del ayuntamiento y de la presidencia de la Xunta de Galicia, el hostal de los Reyes Católicos, un antiguo hospital convertido en parador nacional, y el colegio de San Jerónimo, donde se ubica el rectorado de la Universidad.

La visita a la catedral es obligada para cualquier visitante de Santiago. Podremos acceder al interior por la puerta santa, que solo se abre en los años santos jacobeos, o por la puerta de Platerías, que da acceso a la plaza del mismo nombre. Dentro de la catedral, podremos admirar el Pórtico de la Gloria, una joya del románico con esculturas que representan el Apocalipsis, el altar mayor con la imagen del apóstol Santiago y el botafumeiro, un enorme incensario que se balancea en las grandes ocasiones. También podremos abrazar al santo y visitar su tumba en el subsuelo.

Después de la catedral, continuamos nuestro recorrido por las plazas que rodean el templo. La plaza de la Quintana es una de las más amplias y bonitas de Santiago. Aquí se encuentra la puerta santa y la casa de la Parra, un edificio barroco con una curiosa fachada cubierta de parras. También podremos ver la iglesia y el convento de San Paio de Antealtares, donde se elabora el famoso pastel de almendra.

La plaza de Platerías es la más animada y comercial de Santiago. Aquí se encuentra la fuente de los Caballos, una obra barroca con cuatro caballos que escupen agua, y el pazo de Xelmírez, un palacio románico que fue residencia del arzobispo. También podremos ver varias tiendas de artesanía y souvenirs.

La plaza del Toral es otra plaza con mucho encanto en Santiago. Aquí se encuentra el mercado de Abastos, el segundo lugar más visitado después de la catedral. En este mercado podremos comprar productos típicos gallegos como queso, pan, marisco o pulpo. También podremos degustar algunas tapas en los bares y restaurantes que rodean la plaza.

Para terminar nuestro recorrido turístico por Santiago de Compostela, nos acercamos al parque de Santo Domingo de Bonaval, un espacio verde que ofrece unas magníficas vistas de la ciudad. Aquí se encuentra el museo del Pueblo Gallego, un centro cultural que muestra la historia y las tradiciones de Galicia. También podremos ver el centro Gallego de Arte.

Recorrido Turístico por Santiago de Compostela , los mejores sitios a visitar was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: