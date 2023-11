Recuperar los valores de la familia es la esperanza de la humanidad

“Nos llena de felicidad conocer cómo crecer en familia, convivir en familia, relacionarse como familia, amar a la familia y rezar en familia son valores que debemos recuperar. Volver a esos orígenes nos llena de esperanza”, expresó el Rev. Pbro. Robin José Zambrano, párroco de San Juan María Vianney en La Silsa

En el marco del 50º aniversario de la erección canónica de la parroquia San Juan María Vianney, ubicada en La Silsa, en Catia, Caracas, la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Caracas en alianza con la Asociación Pública de Fieles Movimiento de Espiritualidad Betania presentaron el taller: “Escuela para la familia y la reconciliación.”

Con asistencia de familias provenientes de la capilla de Oropeza y las parroquias Catia La Mar, Ntra. Sra. del Carmen, Ntra. Sra. del Valle, S. Juan Bautista, Sta. Carmen Sallés, Sta. María Goretti se llevó a cabo el taller los sábados, 21 y 28 de octubre de 8:30 a.m. a 12:00 m., bajo la dirección del Rev. Pbro. Franklin Manrique, Rev. Pbro. Robin Zambrano y la Lic. María Coromoto Bianchini de Marrero. El mismo fue dictado por el Pbro. Zambrano, la Lic. Carmen Emilia de Behrens, el Prof. José Luis Granados y la Dra. Raquel Florville. El taller es una proyección de la espiritualidad de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, mensajera de la Virgen de Betania, quien fue esposa, madre, abuela y evangelizadora, mientras esparcía el mensaje de amor, reconciliación y unión familiar.

El párroco Zambrano catalogó de muy positivo el taller y comentó que se había superado la expectativa en la cantidad de participantes provenientes de distintas partes de la ciudad, los cuales se habían sentido motivados a adquirir estas herramientas y conocimientos sobre la familia: “Esta visita nos enriquece y nos permite reforzar y revivir bellos conceptos sobre la familia, el perdón, la misericordia, y poder ir creciendo en santidad, que es una de las metas y de las invitaciones del papa Francisco.”