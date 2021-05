Reguladores latinoamericanos resaltan necesidad de desarrollar infraestructura de banda ancha inalámbrica en la región

Los próximos dos a tres años serán claves para impulsar la quinta generación (5G) de tecnologías móviles en América Latina, según indicaron expertos de la industria en el 3º Foro Virtual de Regulación 2021 organizado por 5G Americas y TeleSemana.com. Los expertos coinciden en que esta nueva tecnología tendrá el potencial de transformar diversos sectores de la economía gracias a la integración de avances como inteligencia artificial, Internet de las Cosas, realidad aumentada y blockchain, entre otros.

La 5G ya ha comenzado su camino en América Latina, pero su desarrollo no estará exento de desafíos. “5G es un cambio de paradigma. Es la plataforma para la transformación digital que hará más eficiente a todos los sectores de la economía. En América Latina hemos tenido 5G en Uruguay un mes después de su lanzamiento en Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, esto no quiere decir que tendremos una adopción rápida, debido a la falta de disponibilidad de dispositivos y de economías de escala”, advirtió José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, durante la apertura del evento.

“También es importante ver cuánto espectro radioeléctrico se ha asignado en la región para 5G. Si queremos 5G, necesitamos aumentar la cantidad de espectro asignado en bandas bajas, medias y altas”, señaló Otero, quien apuntó también que “en América Latina ya tenemos 11 redes de 5G en 7 países de la región”.

A continuación, algunos testimonios de los oradores destacados durante el evento:

Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones (Chile):

“Tenemos 15 proyectos en nuestra matriz de telecomunicaciones para estos cuatro años. Nueve de ellos son para el cierre de la brecha digital, pero también hay una porción importante que es para el desarrollo de infraestructura”.

“Para transformar a Chile en un hub digital, tenemos tres pilares: mejorar la conectividad internacional; vertebrar nuestro país con una carretera digital nacional; y el despliegue de 5G, en el cual hemos venido trabajando hace dos años”.

Iván Mantilla, Viceministro de Conectividad, Ministerio TIC (Colombia):

“El crecimiento económico sostenible para América Latina pasa por aumentar su productividad con el uso de mejores herramientas tecnológicas y una fuerza laboral más capacitada”

Julissa Cruz, Directora General, Indotel (República Dominicana):

“Nuestra expectativa es que los beneficios de 5G —que representará mejor cobertura, menor latencia, mayores velocidades y menor consumo de energía, entre otras bondades— puedan empezar a ser percibidas por los usuarios para el año 2022”.

Lidia Fromm, Directora Ejecutiva, Proyecto Mesoamérica:

“Es un objetivo estratégico para el ámbito mesoamericano aumentar la conectividad la conectividad digital en Mesoamérica, a través de dos formas: creando infraestructura y promoviendo políticas públicas orientadas a reducir los costos finales de Internet de banda ancha, asegurando mayor acceso para la ciudadanía”.

Mario Fromow, Comisionado, IFT (México):

“Para 2025, la adopción en Latinoamérica será del 65 por ciento para 4G y de 8 por ciento para el ecosistema 5G. Tenemos un reto muy importante, y la única forma de lograrlo es que se invierta en estas tecnologías, que se absorberán con otras como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Realidad Aumentada y Blockchain, que darán razón de ser a los nuevos servicios y aplicaciones para diversos sectores de la economía y la sociedad actual. Es importante propiciar que este ecosistema de 5G sea adoptado lo antes posible. En México tenemos identificados para posible uso de 5G un total de 11.190 MHz de espectro radioeléctrico”.

Fabián Hernández, CEO, Movistar Colombia:

“Es un momento histórico. Todos los sectores nos vimos obligados a trabajar en la aceleración de la digitalización. No se trata sólo de cómo aumentar la competitividad, sino de un tema de supervivencia y generación de valor social y económico frente a los desafíos del país y toda la región […] en ocasión de la pandemia. La digitalización es una gran oportunidad para reconstruir la sociedad y reactivar las economías”.

“Hay que trabajar en generar una digitalización que sea inclusiva. Si no hay cobertura total, no podemos hablar de inclusión. Por eso es necesario acelerar la conectividad, generando modelos de inversión que sean sostenibles y que puedan generar impacto en el trabajo público y privado para poder generar estos elementos de inversión”.

El 3º Foro Virtual de Regulación 2021, organizado por 5G Americas y TeleSemana.com, se encuentra disponible bajo demanda aquí: https://www.telesemana.com/ foro-virtual-de-regulacion- 2021/

Reguladores latinoamericanos resaltan necesidad de desarrollar infraestructura de banda ancha inalámbrica en la región was last modified: by

Temas relacionados:

En : Móviles