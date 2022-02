Reliquia del Beato José Gregorio Hernández visitó el Ambulatorio Rosario Milano

Los Salias, 31-01-2022. La reliquia de primer grado del Beato Dr. José Gregorio Hernández, visitó este lunes las instalaciones del Ambulatorio Municipal Rosario Milano, ubicado en San Antonio de los Altos.

El personal de salud recibió con alegría el relicario, que desde el pasado sábado recorre el Municipio Los Salias, estuvo expuesto durante varias minutos dentro del principal ambulatorio local.

El sábado la reliquia, procedente de la ciudad de Los Teques, recorrió las principales comunidades de la jurisdicción en una caravana tras realizar una misa en la Parroquia San Antonio de Padua.

