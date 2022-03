Resultados de la subasta de espectro 5G en Brasil

El pasado 17 de noviembre de 2021, 5G Americas realizó un conversatorio virtual sobre el tema, para analistas de telecomunicaciones de América Latina, con la participación de Anatel. Hoy damos a conocer la grabación al público en general.

Buenos Aires, Argentina – El 17 de este mes, 5G Americas realizó el foro virtual: “Resultados de la subasta de espectro 5G en Brasil”, con una presentación de Agostinho Linhares, gerente de espectro, órbita y radiodifusión de Anatel – Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Esta fue la primera edición de la serie virtual “Diálogos TIC para Analistas de Telecomunicaciones”, que llevará a cabo 5G Americas. El inicio de la serie de encuentros destacó a Brasil como el país que atraviesa una de las fases más importantes de su historia en relación con las tecnologías móviles, con los resultados de la subasta de tecnología 5G y los próximos pasos a seguir en uno de los principales mercados de América Latina.

Durante su presentación, Linhares compartió información detallada sobre el proceso de asignación de espectro en Brasil, considerada la oferta más grande de su tipo en la historia de Anatel y destacó los objetivos de telecomunicaciones a partir de los cuales esta organización trabaja para promover el desarrollo de la conectividad en el país. El directivo señaló que, en este contexto, el espectro es un recurso que debe gestionarse de manera responsable y dijo que cree que la tecnología contribuirá a la transformación digital brasileña, especialmente en lo que se refiere a su uso para IoT, Smart Companies, Smart Cities, entre otras aplicaciones. “Estamos trabajando para aprobar regulaciones dirigidas a nuevos proyectos y ampliar oportunidades relacionadas con las diferentes bandas de frecuencia en Brasil”, recordó.

Entre los temas tratados, Linhares destacó las principales obligaciones de los operadores ganadores de la subasta, como la cobertura 5G en las capitales del país, otras ciudades, pueblos y carreteras, además de R $ 3,1 mil millones en inversiones para conectividad en escuelas. Otro punto reforzado fue que Anatel cuenta con medios de control para que las obligaciones sean cumplidas por los operadores, aunque el ejecutivo expresó que, en general, los propios operadores anticipan plazos por necesidades del mercado y la competencia.

Al finalizar su participación en el foro, el directivo agregó que Anatel busca acompañar la transformación digital que se está dando en diferentes países. “Intentamos explicar al resto de organismos reguladores con los que relacionamos la importancia de las estrategias y acciones orientadas a las telecomunicaciones”, enfatizó.

El foro, moderado por José Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe, tuvo un alto nivel de participación. La mayoría de los invitados presentes fueron exviceministros de telecomunicaciones, exrepresentantes de organismos reguladores gubernamentales y analistas con amplia experiencia en el área de telecomunicaciones en América Latina.

Si bien el evento está dirigido a analistas y funcionarios gubernamentales, las presentaciones se pondrán a disposición del público en general en el canal de YouTube de 5G Americas. A partir de hoy, la primera presentación se puede ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch? v=-sE4TvULSzo.

Resultados de la subasta de espectro 5G en Brasil was last modified: by

En: Tecnología