Resultados de las carreras del 08/02/2020 en La Rinconada

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Raguza(3) 54 Kelvin Perecto 17.318.97

2-Perfume de Mujer(7) 57 R.E.Ibarra —

3-Thunder Nepal(4) 49 C.Carrero —

4-Miss Carrillera(1) 55 J.G.Hernández —

5- Ana Mercedes(5) 53 J.Moncada

Entrenador: Elio Ekmeiro Div: Ganador Bs.S 17.318.97. Retirado Nro 2.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Queen Fenix(8) 54 Kelvin Perfecto 12.086,21

2-Miss Kamila(5) 54 R.Colina–

3-Rapidas(3) 49 W.Vásquez–

4-My Yhila(2) 53 K.Aray —

5-Miss Isabella(1) 49 M.A.Bruzual

Entrenador: R. Martínez . Div: Ganador Bs. 12.086,21. Retirado Nro 7..

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Never Know(4) 49 Wilfred Vásquez 815.241,38

2-Super Tornado(3) 52 D.Acosta –

3-Joropeando(7) 50 F.Quevedo —

4-The Fortunate(5) 49 C.Brito —

5-Critical Money(6) 53 A.A.Bellardi

Entrenador: Freddy Escobar Div: Ganador Bs.S 815.241,38. No Hubo Retirados.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 94”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Sambuco(7) 54 Edgardo Arévalo 48.318,97

2-Señor Yovanny(3) 55 A.Chirinos —

3-The Great Pemon(6) 50 F.Quevedo —

4-Talented Runner(5) 54 J.Rengifo

5-Abraham Classic(4) 49 L.D.Avila —

Entrenador: W.Landaeta Z. Div: Ganador Bs. 48.318,97. Retirado Nro 1.

CLÁSICO SEGULA C – DISTANCIA 1.200 Metros. 84”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Linda Anarita(4) 52 Cindy Carrero 143.232,76

2-Mía Faustina(3) 54 Iván Pimentel–

3-La Estricta(1) 54 R.Capriles —

4-Lelamuti(2) 56 U.Cacique —

Entrenador: Ademar Piñango Div: Ganador Bs. 143.232,76. No Hubo Retirados.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Bionica(10) 54 Francisco Urdaneta 38.034,48

2-Saint Basil(8) 52 I.Villalobos —

3-Reina Bonita(6) 54 J.C.Rodrígez–

4-Crackqueen(4) 54 I.Pimentel–

5-Nevada(2) 54 P.Delgado

Entrenador: R.Martínez Div: Ganador Bs 38.034,48. Retirados Nro 3-9.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-North Music(6) 55 Francisco Urdaneta 11.000,00

2-Matheew Star(8) 54 A.Giron —

3-Gold Water(3) 54 A.Chirinos —

4-Papa Pio(2) 50 M.A.Bruzual —

5-Talavante(1) 54 J.G.Hernández —

Entrenador: Reynaldo Yánez Div: Ganador Bs.S 11.000,00. Retirados Nros 4-5-7.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Yokohama(4) 51 Cindy Carrero 17.163,79

2-Marianna(9) 54 F.Velasquez–

3-Racing Icons(3) 55 A.Chirinos —

4-La Ceiba(6) 54 R.E.Ibarra —

5-Angielique(7) 52 Adr.Castellano —

Entrenador: Reynaldo Yánez .Div: Ganador Bs.S 17.163,79. No Hubo Retirados..

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 65”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Storm Poet(8) 54 Adrian Castellano 23.543,10

2-The Niggas Maxi(1) 51 E.Arévalo —

3-Prince Gabriel(5) 55 K.Aray —

4-Super Power(3) 52 J.J.Gamboa–

5-Arnolds(6) 53 C.Carrero —

Entrenador: J.Silva Div: Ganador Bs.S 23.543,10. Retirado Nro 4.

DECIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 87

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Palpito(6) 54 Jaime Lugo 25.732,76

2-No Issue(8) 49 C.Carrero —

3-Princesa Elisa(7) 51 F.Catari —

4-Appia(5) 54 A.Chirinos–

5- Semblanza(2) 49 F.Infante —

Entrenador: R. Martínez. Div: Ganador Bs.S 25.732,76. Retirado Nro 9.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 87”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Gran Primavera(1) 51 Daniel Hernández 18.405,17

2-Money Player(2) 52 W. Rengifo —

3-Sarakiniko(8) 54 D.Guía–

4-Muniqui(6) 52 J.Adames–

5-Princesa Zoe(12) 56 A.Mendez —

Entrenador: Reynaldo Yánez Div: Ganador Bs.S 18.405,17. No Hubo Retirados. Dividendos 5 y 6 Monto Sellado Bs. 632.693.000. Hubo 297 cuadros con seis que cobran Bs. 852.249,72 y con cinco hubo 5436 aciertos que se lleva Bs. 13.966.73 .Loto Hipico Bs. Sin Aciertos.

Resultados de las carreras del 08/02/2020 en La Rinconada was last modified: by

En : Deportes