Revelan que la propagación del coronavirus en EE.UU. podría ser «mucho más extensa».

Miles de residentes de la ciudad estadounidense de Seattle, que presentaron síntomas de la gripe entre el pasado enero y principios de marzo, resultaron ser en realidad infectados con el coronavirus, reza un nuevo estudio publicado en la revista EClinicalMedicine, este miércoles en la revista EClinicalMedicine, lo que significa que la propagación de la enfermedad en EE.UU. fue «mucho más extensa de lo que se informó inicialmente».

Los investigadores volvieron a analizar muestras de frotis de garganta de pacientes que presentaban síntomas de gripe y estimaron que, para el pasado 9 de marzo, más de 9.000 personas con síntomas parecidos a los de la gripe, en realidad estaban infectadas con covid-19. Además, llegaron a la conclusión de que el primer contagio en Seattle pudo haber ocurrido entre Navidad y el 15 de enero.

«Los datos indican que, incluso antes de que nos diéramos cuenta de que el covid-19 se estaba extendiendo, había al menos un caso de coronavirus por cada dos casos de gripe«, explicó en un comunicado Lauren Ancel Meyers, profesora de biología integrativa, estadística y ciencias de informática de la Universidad de Texas en Austin, quien participó en la investigación.

Revelan que la propagación del coronavirus en EEUU. podría ser «mucho más extensa» was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos