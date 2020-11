Revelan que maestros venezolanos han llegado al suicidio a causa de los bajos salarios

Dirigentes sindicales del sector magisterial califican de» vergonzosa la gestión de Nicolás Maduro», y un reflejo claro son los sueldos de hambre de los docentes en Venezuela. Por esta razón el sector educativo ve con suma tristeza y preocupación que en menos de un mes dos maestros se hayan quitado la vida presionados por sus inhumanas condiciones de vida.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, develó con indignación como un profesor de El Vigía se lanzó de un puente y el otro docente quien vivía en Guárico se ahorcó. “Nosotros calificamos de genocidio la situación que vivimos en el sector educativo y la respuesta a esto por parte del ministro Aristóbulo Istúriz y su administración, es hacerse los locos con los pagos realizando ajustes pírricos en los salarios”, dijo.

Sánchez señaló que tras bastidores el Gobierno de facto de Maduro decretó un inhumano aumento de salario a los docentes, de apenas 200%, destacando la nula discusión con el gremio educativo y asimos para la fecha no ha sido publicada la decisión en Gaceta Oficial. “Esta insultante alza salarial ya se convirtió en sal y agua, cuando el dólar sube disparado colocándose ya casi en los 700 mil bolívares. Dejando a los docentes ante una realidad penosa donde no tienen ni para mantenerse asimos y a sus familias”.

La vocera de la Coalición Sindical del sector educativo informó que este próximo miércoles los maestros se volverán a movilizar a las puertas del Ministerio del Trabajo en la plaza Caracas este próximo miércoles 18 de noviembre a las 9am, para elevar el grito exigiendo salarios digno y en dólares para los maestros venezolanos. “La protesta la haremos en conjunto con trabajadores de la salud y de otros sindicatos del sector publico quienes le haremos sentir a la dictadura de Maduro la rabia y dolor de los trabajadores venezolanos”, concluyó.

Profesores de los barrios exigen no más salarios de hambre

Por su parte Aulín Marchena, secretaria de organización del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, rechazó el aumento pírrico decidido arbitrariamente por la gestión de Aristóbulo Istúriz y el dictador Maduro. “Ese aumento no alcanza para nada, será imposible preparar una cena navideña o darle los estrenos a nuestro hijos, ellos con este sueldo solo nos insultan y nos matan de hambre, Por eso los maestros de los barrios saldremos a la calle este 18 de noviembre al centro de Caracas”.

Gricelda Sánchez: Secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital

