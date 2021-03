Rey King se declara «Solo» en su nuevo sencillo

Miami FL, 25 de febrero 2021.- (@MinayaPR) JN Music presenta al artista Rey King con su nuevo tema «Solo» a ritmo urbano disponible a partir de este jueves 25 de febrero en todas las plataformas digitales.

Rey King es un destacado rapero urbano que fusiona diferentes géneros musicales como el Hip Hop, R&B, Pop y ritmos latinos, ganador de un premio ASCAP y nominado al Latin GRAMMY® además de ser nombrado por TIDAL como «Rising Latin Artist 2019».

Es constantemente solicitado por afamados productores y artistas por su capacidad de trabajar representando la realidad bicultural de Estados Unidos. Algunos de estos son: Fuego, Maluma, Leslie Grace, RK Artista, Xantos, Darnelt, Magic Juan, Social Club, Nore, Fat Trael, Frankie Negron, AYO Juan (We The Best, DJ Khale team), Quincy, Inna, entre otros.

El año pasado presentó el Remix del tema «MORENA» junto a FONTANA y Aarón y Su Grupo Ilusión, en una fusión de Cumbia en Spanglish, escrita y producida por Rey King, junto a Daniel Pena Remo e Israel Palma AKA Mayinbito, acompañado también de un video musical grabado en la ciudad de México bajo la dirección de Penélope Kaufer y Humberto Carrera como productor ejecutivo, que nace de la sinergia perfecta entre el ritmo y la creatividad, una super producción a cargo de JN Music, dando en el clavo con un material que fusiona nítidamente los estilos de cada uno de los participantes.

El artista defensor del estilo blacktino ha cantado en importantes establecimientos de Estados Unidos como el American Airlines Arena, de Miami, y también en México, donde grabó su canción «Tijuana».

Biografía:

Nació en Providence, Rhode Island, EE. UU. en una familia de raíces dominicanas cuyo padre era pastor en la Iglesia y tenía una banda de música cristiana. En este ambiente creció rodeado de música, y con solo 5 años Rey King ya cantaba frente al público de la Iglesia y tocaba el piano y la batería. Las clases de música, los conciertos de la iglesia y la familia, le despertaron la pasión por cantar.

Su vida artística ha pasado por diferentes etapas, en su adolescencia comenzó a rapear y a tomar conciencia de que quería dedicarse a la música, a sus 14 años siempre hacía freestyle con los amigos en las calles y en las fiestas privadas, y durante su etapa de High School hizo sus primeras grabaciones en el estudio de su padre y creó su primera banda llamada “Definity”, con la que llegó a grabar un álbum completo y tocar en numerosos shows. También hicieron una canción en homenaje a los caídos en el 11 de septiembre, un rap con el lema “Bring America Together”.

Cuando entró a estudiar Ingeniería Musical en SAE Institute, ya llevaba años haciendo este trabajo en su propio estudio, y en un solo semestre, aprendió la teoría. Por el año 2007 vivió una temporada rebelde y se mudó a Georgia (Atlanta), a la cuna del Hip Hop. Fueron años de exploración musical y personal que finalmente le llevaron a perderse para tener una revelación. Así el artista cuenta que tuvo una experiencia personal con Dios y encontró el propósito de su vida: hacer que su música marcara de manera positiva en la gente.

De esa etapa salió su primer álbum en solitario “Young God” (2009), un álbum de rap urbano positivo que relata metáforas sobre las experiencias entre él y Dios.

Comenzó así una nueva etapa artística, Rey King se enfocó en su trabajo, volvió a vivir con sus padres y abrió su primera disquera para apoyar a otros artistas.

Después vinieron años de mucho trabajo, como cantante, compositor y productor, y entró de lleno en la escena musical latina, aportando su original sonido a destacados artistas como Leslie Grace, reconocidos productores como Sergio George o Nelly «El Arma Secreta», posicionando varios éxitos internacionales. Pero Rey King nunca dejó sus raíces y trabajó con éxito la producción ejecutiva del álbum “Misfits 2” y “Us” con el dúo de rap cristiano Social Club, donde de manera independiente llegaron a estar en 6 charts de Billbaord, entre ellos #3 en Chart Cristiano, #9 en Chart de Hip Hop, y el top streaming en ventas.

En el 2017 Rey King firmó contrato con la discográfica independiente de mayor trayectoria y éxitos en el mercado latino Juan y Nelson Entertainment, actualmente JN Music Group.

Durante el 2018 estrenó los temas en inglés «Kalimbo», «Body Language» y «Tijuana», ritmos de hip pop con dancehall y hasta trap, los cuales recibieron una gran aceptación por la crítica.

En el 2019 Rey King se abrió de lleno al mercado hispano con la nueva producción titulada “Morena”, una fusión de cumbia en Spanglish, escrita y producida por él mismo, junto a Daniel Pena Remo e Israel Palma AKA Mayinbito. La canción quedó posicionada en el número 1 del playlist de Tidal en su estreno y el video salió en el canal Tres de Estados Unidos de videos musicales a nivel nacional.

También destaca el lanzamiento de “Fiesta De Humo” con Aaron Bodden, Darnelt y Xantos, una canción inspirada por ritmos caribeños y toques de hip hop, producida por el colombiano Ricardo Daza, grabada en Cartagena.

