Rudy Gobert jugador de la NBA se burló del coronavirus y dió positivo dos días después

Rudy Gobert jugador de la Utah Jazz se burló del coronavirus y dió positivo dos días después. Este miércoles, la Asociación Nacional de Baloncesto de EE.UU. (NBA) anunció que cancelaba el partido entre los Jazz y los Oklahoma City Thunder y suspendía toda la temporada por un caso de coronavirus entre los jugadores de los Utah Jazz.

Después, varios medios afirmaron que el jugador que dio positivo es el pívot francés de los Utah Jazz, Rudy Gobert.

Tras la noticia, usuarios de las redes sociales publicaron un video donde se puede ver cómo hace dos días Gobert se burló del covid-19, tocando los micrófonos y las grabadoras de los periodistas, que estaban sobre la mesa, durante una rueda de prensa previa al partido ante los Houston Rockets.

El incidente ocurrió después de que la NBA informara a equipos y jugadores sobre la necesidad de tomarse en serio la epidemia de coronavirus, que ha sido declarada pandemia este miércoles por la OMS.

En : Deportes