San Francisco, EEUU: El fundador de la Empresa Cash App fue apuñalado hasta la muerte

Un nuevo video dramático muestra el impactante momento en que el fundador de Cash App, Bob Lee, colapsa frente a un edificio de San Francisco y trata desesperadamente de detener un automóvil que pasa filmando el 911, luego de ser brutalmente apuñalado.

Las imágenes de vigilancia obtenidas por medios locales muestran a Lee gravemente herido tropezando con el edificio el martes por la mañana antes de desplomarse en el suelo. No había nadie más a la vista.

Al principio, Lee parecía inmóvil, como si se estuviera muriendo, pero luego se arrodilló y llamó a la policía con un teléfono celular en la mano ensangrentada. Le dijo al operador del 911: «Ayuda. Alguien me apuñaló».

De repente, Lee se puso de pie y saludó a un vehículo que pasaba. Luego luchó por ponerse de pie, agarrándose las heridas de arma blanca en el pecho mientras caminaba, presumiblemente en busca de ayuda.

En otra parte del video, Lee se acerca a un automóvil detenido en una intersección. Si bien es difícil saber qué sucedió después, se dice que Lee se subió la camisa y le mostró al conductor sus heridas cuando pidió ayuda. Pero de alguna manera, el conductor aceleró, dejando a Lee solo en medio de una calle desierta.

La policía acudió al lugar y brindó tratamiento médico a Lee, quien luego murió en el hospital.

El atacante no identificado huyó y hasta el momento de publicar esta noticia seguía fugitivo.

En la conferencia de prensa del miércoles por la noche, el jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, se negó a dar un motivo o decir si el ataque fue aleatorio o intencional.

Se dice que los oficiales recuperaron un cuchillo de cocina con una hoja de 4 pulgadas de un estacionamiento cerca de la escena del crimen.

Elon Musk y otros altos ejecutivos de tecnología estaban tan indignados por el asesinato que algunos recurrieron a las redes sociales para expresar sus quejas a los funcionarios de San Francisco sobre lo que ven como un aumento en los delitos violentos en la ciudad.

Lee, que está casado y tiene 2 hijos, es el creador de Cash App, un servicio de pago en el que las personas pueden transferir dinero entre sí usando sus teléfonos móviles.

Antes de su muerte, el hombre de 43 años era gerente de producto en MobileCoin, una startup de criptomonedas.

San Francisco, EEUU: El fundador de la Empresa Cash App fue apuñalado hasta la muerte was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: