Se desata una Segunda ola de coronavirus en Brasil

Mientras Brasil vive un clima de “fin de pandemia”, con playas llenas y reapertura comercial, São Paulo y Río de Janeiro registran un crecimiento en las internaciones. Otras nueve capitales del país muestran un aumento en el número de infectados. Temor a una segunda ola de coronavirus en Brasil.

El promedio semanal de fallecidos diarios por COVD19 en Brasil muestra tendencia ascendente. Trepa 22% y se aproxima al nivel de 500 muertos por día. Se trata de mayor crecimiento porcentual desde el mes de Junio. El total de personas que perdieron la vida por la enfermedad asciende ahora a 165.000.

También se notifica un crecimiento de 40% en los nuevos casos de coronavirus, con un total de infecciones confirmadas que alcanzan las 5.848.959. Brasil sigue siendo el segundo país con mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, y el tercero en casos, por debajo de Estados Unidos e India.

Mientras Europa se enfrenta a la segunda ola de covid-19, Brasil vive un clima de “fin de la pandemia”, con playas llenas y reapertura comercial, pero ya sintiendo las consecuencias: nueve capitales (Florianópolis, João Pessoa, Maceió. Belém, Fortaleza, Macapá, Natal, Salvador y São Luís) registraron un aumento en el número de infectados.

«La posibilidad de ser una segunda ola debe servir de alerta a las autoridades locales para repensar o revertir las políticas de flexibilización», dijo el investigador Marcelo Gomes, coordinador de InfoGripe, un sistema que utiliza datos de registro de enfermedades del Ministerio de Salud.

Según los expertos escuchados por BBC, es prácticamente imposible que se evite una segunda ola de coronavirus en Brasil. El cómo y el cuándo son las únicas incógnitas.

Internados por Coronavirus en Brasil, en aumento

Otro factor preocupante es el aumento de internaciones por covid-19. En São Paulo, los hospitales privados ya están llenos nuevamente. Según el diario Folha de S.Paulo, el Hospital Sírio-Libanês tenía el 9 de noviembre unos 120 pacientes hospitalizados, la misma cantidad que en abril, durante el pico de la pandemia. En comparación, solo 80 pacientes fueron internados por la enfermedad en octubre.

En Río de Janeiro, la situación parece ser más grave. El miércoles (11-NOV), el 95% de las camas de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del covid-19 de la red de salud municipal estaban ocupadas. Había 239 pacientes hospitalizados, el número más alto desde marzo, cuando comenzó la pandemia.

Extensión de ayuda de emergencia a las familias durante segunda ola

El ministro de Economía, Paulo Guedes, sostuvo que si hay una segunda ola de coronavirus en Brasil, se extenderá el pago de la ayuda de emergencia. «Si hay una segunda ola y una pandemia, no es una posibilidad (la extensión del auxilio), es una certeza.», declaró el ministro en una entrevista con el canal SBT.

La ayuda de emergencia (Auxílio emergencial) es un beneficio instituido en Brasil por la Ley N ° 13.982 / 2020, que prevé la transferencia de 600 reales mensuales (inicialmente por tres meses, posteriormente extendido y reducido a 300 reales) a trabajadores informales y microempresarios individuales de bajos ingresos y también a contribuyentes individuales al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El objetivo de la ayuda es mitigar los impactos económicos que provocará la pandemia del COVID-19.

Referencia. BrasilEconomia.com

Se desata una Segunda ola de coronavirus en Brasil was last modified: by

En : Economía