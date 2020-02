Se hunde La Bolsa de China debido a la epidemia del coronavirus

Tras permanecer una semana cerrada por la festividad del Nuevo Año Lunar, la bolsa de China se ha hundido este lunes en medio de la propagación del nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 362 personas en Asia, informa Reuters.

Su principal índice de referencia, el Shanghai Composite Index, ha cerrado la jornada con una caída del 7,8 %, marcando niveles mínimos de hace casi dos meses. Asimismo, el valor del yuan se sitúa en su nivel más bajo en lo que va de año.

En un intento por suavizar el golpe en la economía del país asiático, el Banco Central de China redujo las tasas de interés de los acuerdos de recompra inversa en 10 puntos básicos, e inyectó este lunes 173,8 millones de dólares de liquidez en los mercados.

El coronavirus 2019-nCoV ya se ha cobrado la vida de 362 personas (361 en China y 1 en Filipinas), mientras que el número de afectados en todo el país asiático asciende a 17.205. El pasado 30 de enero, la OMS anunció que la enfermedad representa una «emergencia de salud pública de preocupación internacional».

En : Economía