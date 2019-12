Sector Construcción Venezolano cerrará el 2019 con un decrecimiento del 95 por ciento

El presidente de Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Mauricio Brin, manifestó que el sector cerrará el 2019 con un balance bastante negativo, debido a que el decrecimiento continúa y es de un 95% de acuerdo a las últimas cifras del BCV correspondiente al primer trimestre del año.

“La construcción pública está paralizada y en el área privada solo algunos edificios de oficina específicamente son los que están caminando en la ciudad Caracas, Valencia y en otras capitales a nivel nacional”, dijo Brin a Fedecámaras Radio.

El empresario indicó que la poca producción que hay es suficiente para cubrir la demanda de los pocos proyectos. “La industria cementera, que tiene una capacidad instalada de 12 millones de toneladas, está proyectando escasamente millón y medio. Y la industria de acero es otra de las que está prácticamente paralizada, debido a que la única planta activa y privada que está en el Zulia, no puede operar por falta de electricidad”.

Pese a lo anterior, la cámara tiene planes de recuperación en cuanto a los proyectos que van a emprender y propuestas en términos de lineamientos de acción en materia de políticas públicas para cuando se reactive el sector. Expresó que es fundamental que se incentive la participación del sector privado en la inversión de construcciones.

“Como cosa prioritaria hay que modificar el marco regulatorio que está afectando al sector privado al igual que otras diferentes leyes, como la de las tasas inmobiliarias, que limitan la participación de la empresa privada en muchas actividades”, apuntó.

“En cuanto al tema del financiamiento hay que terminar de tomar medidas estructurales, para esperar que la banca se recapitalice y pueda cumplir su misión que es la intermediación financiera, la cual permitirá el desarrollo de proyectos privados”, señaló.

Brin aseguró que para el 2020 muchos de los problemas que ya existen se van a mantener, sin embargo, los empresarios tienen la esperanza en que habrá acuerdos que permitan resolver algunos de los problemas que tiene la población venezolana. “Un ejemplo de ello es el tema eléctrico, que actualmente está en gestación por parte de la CAF, mediante un proyecto que se espera lo apruebe la Asamblea Nacional, porque ya está autorizado por las Naciones Unidas como ente administrador y así solventar el déficit eléctrico que hay en Táchira, Zulia y Nueva Esparta”.

Reiteró que como empresarios dedicados al sector construcción, le siguen apostando a Venezuela. “A pesar de las circunstancias, nosotros seguiremos apostando por el país, porque nuestras empresas siguen luchando por permanecer y superarse. Esperamos que para el 2020 haya la posibilidad de reactivar todos los sectores y en especial el de la construcción”, indicó en el programa Informe Fedecámaras, con Richard Fortunato.

