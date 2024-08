Según 5g Americas, Modernizar marcos normativos es esencial para fomentar la innovación tecnológica en América Latina

Modernizar marcos normativos es esencial para fomentar la innovación tecnológica en América Latina

Desplegar políticas que permitan mejorar la adopción de servicios 5G es una de las tareas que deben llevar adelante las autoridades de la región. Tal como se expresa en el estudio publicado por 5G Américas: “Modernización de Marcos Regulatorios: La revolución digital empieza con la actualización normativa”.

Buenos Aires, 13 de agosto de 2024 – Las autoridades de América latina y el Caribe despliegan diferentes estrategias para cerrar la brecha digital y fomentar el acceso a Internet en la población. Para alcanzar estos objetivos es importante que se modifiquen las normativas que existen las telecomunicaciones para potenciar la adopción de servicios de banda ancha móvil, particularmente 5G, así lo remarca el estudio “Modernización de Marcos Regulatorios: La revolución digital empieza con la actualización normativa”, publicado por 5G Americas.

Se remarca a lo largo del estudio la importancia de remover las distintas barreras regulatorias que retrasan el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones. También se destaca que esta meta precisa de políticas que busquen reformar leyes, instituciones, reglamentos y regulaciones. Asimismo, se hace foco en las iniciativas que ya están en marcha y que posibilitan la expansión de infraestructura.

“Unos de los problemas silenciosos que impactan negativamente la región es la permanencia de marcos normativos obsoletos que fueron creados para reglamentar un entorno analógico o viabilizar la liberalización del entorno competitivo. En un mundo digitalizado donde imperan las redes IP es necesario actualizar las leyes que rigen a la industria de telecomunicaciones para impulsar la innovación y acelerar el despliegue de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para ayudar a promover el despliegue y adopción de tecnologías móviles se tienen que revisar los procedimientos para la otorgación de permisos de instalación de infraestructura, el intercambio de pagos de espectro por mayor cobertura de servicios, las reglas especiales para small cells, gestión de espectro, reducción de tasas impositivas y la habilitación de infraestructura complementaria, como la fibra óptica para transporte de comunicaciones”, explicó José Otero, vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe.

Las políticas llevadas adelante hasta el momento por parte de las autoridades son necesarias, pero no suficientes. Sin embargo, su puesta en marcha representa un avance en la región para el despliegue de 5G. La nueva generación móvil puede transformarse en un potenciador de la actividad económica a partir de la digitalización, el aprovechamiento de la conectividad, los datos y el uso amplio y acelerado de nuevas tecnologías. Esta situación requiere que las autoridades trabajen en un sector de telecomunicaciones fuerte y competitivo que pueda enfrentar los desafíos impuestos por la sociedad digital.

Fuente. 5gamericas

