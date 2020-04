Según el OVSP: «Maracaibo: La ciudad con mayores deficiencias de los servicios públicos domiciliarios»

Maracaibo: La ciudad con mayores deficiencias de los servicios públicos domiciliarios

Caracas, 24 de abril de 2020.- Cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, confirman que la ciudad de Maracaibo enfrenta marcadas deficiencias en los servicios públicos domiciliarios (agua potable, energía eléctrica, aseo urbano, gas doméstico y telecomunicaciones). De manera periódica, los marabinos se han mostrado insatisfechos con la calidad de los servicios que reciben. Los más recientes resultados obtenidos en la capital zuliana, en el cuarto trimestre del año 2019, confirman fallas que van en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes.

A propósito del análisis específico del funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad de Maracaibo, Julio Cubas, presidente del OVSP, indicó: “En esta ciudad, los servicios de agua y energía eléctrica han resultado ser los peores evaluados por los ciudadanos, reportando índices de calificación negativa por encima del 80%, así se ha reflejado en las diferentes encuestas de percepción ciudadana realizadas por el OVSP en los municipios Maracaibo y San Francisco”.

“En Maracaibo, el 85% de los ciudadanos calificó de manera negativa la calidad del servicio de agua potable, valor que la ubica como la segunda ciudad con los más altos índices de insatisfacción hacia el desempeño del servicio. Según el último estudio, se pudo conocer que solo un 2,3% señaló recibir ‘siempre’ o ‘casi siempre’ el suministro de agua en sus hogares, y un 22,7% manifestó no recibirlo en ninguna ocasión”, agregó Cubas.

En relación al servicio de energía eléctrica, el 80,5% de los encuestados valoró negativamente el funcionamiento del servicio, un porcentaje superado -solo en décimas- por el obtenido en la ciudad de San Cristóbal, donde el 81,0% ofreció una calificación negativa. En este centro urbano, el 77% de los habitantes consultados indicó padecer apagones en su hogar todos los días. Maracaibo, y en general la Región Zuliana, experimenta con frecuencia interrupciones del servicio eléctrico, una realidad evidenciada, sobre todo, después de los eventos de apagones ocurridos durante los meses de marzo y abril del pasado año.

Por su parte, el servicio de aseo urbano, aun cuando de manera general fue evaluado con 62,2% de valoración positiva, en Maracaibo, casi el 50% de los ciudadanos (48,8%) calificó la prestación del servicio de forma negativa, siendo la segunda ciudad peor evaluada en lo que respecta al servicio de recolección de desechos. Además, en esta ciudad se obtuvo el más bajo índice de acceso al servicio, con solo 26,9%.

Dificultades con el servicio de gas doméstico (en la modalidad de bombonas), es otra de las realidades que padecen los habitantes de este centro urbano. Los datos obtenidos revelan que el 54,1% de los usuarios que se abastecen a través de cilindros, no recibe el suministro en su comunidad, ubicándose, después de Ciudad Bolívar, como la segunda ciudad más afectada en cuanto a la distribución del servicio. En el caso particular de Maracaibo, es de interés destacar que solo el 23% de los habitantes que señalaron utilizar gas para cocinar los alimentos, recurre a la recarga de bombonas. El resto (77%), afirmó contar con gas directo.

Tras el análisis específico del desempeño de los servicios en esta capital, se evidencian dificultades en todos los servicios evaluados por el OVSP. Los servicios de telecomunicaciones no escapan de este escenario. En Maracaibo, el 57,2% de los encuestados que indicó tener acceso al servicio de internet fijo, afirmó padecer fallas diarias en la conexión (ubicándose como el tercer porcentaje más alto, luego de Barquisimeto y Barinas donde el porcentaje de fallas fue de 59,2% para cada uno de los casos). Además, en este centro urbano se obtuvo el más bajo porcentaje de acceso a la red (22,6%).

En lo que respecta al servicio de telefonía móvil, de las diez ciudades estudiadas, en Maracaibo se registró el más alto porcentaje de fallas diarias del servicio, con 62,8%. Como dato relevante, el 72,6% afirmó contar con teléfono inteligente, siendo la cifra más alta obtenida de este indicador.

