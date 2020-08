Servicio Público: Paciente con tumor cerebral solicita ayuda para su tratamiento

El paciente Vismar Pirela, de 39 años, diagnosticado con un Tumor Cerebral, quien será operado en el Hospital General del Sur, requiere apoyo en insumos o donación en dinero para costear gastos derivados de la intervención.

Para aportes económicos:

Cuenta BOD 0116- 0144 – 8000 – 2850 – 7710 de Gregoria Borges C.I. 5.062.805

Insumos requeridos:

-02 Rocuronio

-02 Propofol

-02 Fentanilo

-02 Hidrocortisona 500mg

-10 Soluciones 0.9%

-15 guantes Nro 7.5

-01 Bisturí Nro 22 y 15

-03 Nylon 2.0

-03 Vycril 4-0RB1

-01 Cateter via central de adulto 7.5FR

-10 cubrebotas

-10 tapabocas

-01 Soluhex Jabón líquido

-01 Surgicell

Las personas o instituciones que deseen apoyar pueden comunicarse a los siguientes números:

Zuleika Pirela 0424 6025036 – Leabeliz Borges 0414 3679810