Atroz! En Kansas City, Supremacista blanco le dispara a un niño prodigio de la música solo por ser afroamericano y la policía lo deja libre

En Kansas City, Supremacista blanco le dispara a un niño prodigio de la música solo por ser afroamericano.

Ralph Yarl, un joven afroamericano de 16 años,fue a buscar a sus hermanos menores en un vecindario de Kansas City, Missouri, cuando llamó a la puerta equivocada.

El dueño de la casa donde tocó por error, le disparó dos veces, en la cabeza y en el brazo, el adolescente fue a pedir salió herido del sitio pidiendo ayuda en casas cercas, luego de visitar al menos tres casas recibió ayuda, al parecer el vecindario es habitado por radicales blancos.

Yarl fue hospitalizado en estado grave, pero luego fue dado de alta y se está recuperando en casa.

El incidente ocurrió el jueves por la noche y el lunes, la oficina del fiscal del condado de Clay, ubicada en Kansas City, acusó formalmente a Andrew Lester, de 84 años de delitos leves por los cuales fue dejado en libertad para ser juzgado tranquilamente sin ser detenido por casi matar a un niño prodigio de la música.

Ralph reunió fuerzas para correr y se detuvo en tres casas para pedir ayuda. En la tercera casa, una persona adentro le dio instrucciones de levantar los brazos y acostarse en el suelo. Ralph perdió el conocimiento y llamaron a la policía.

El tiroteo puso de relieve la ley de «mantenerse firme» de Missouri y provocó indignación en las redes sociales. También provocó una protesta el fin de semana y pidió el arresto del tirador.

Solo por ser afroamericano en la calle incorrecta.

Miembros de la familia dijeron que Yarl fue por error a la calle 115 en lugar de a la 115 Terrace, y que tocó el timbre dos veces.

Después de recibir los disparos, pasó por tres casas antes de que alguien lo ayudara, añadieron. Según reportaron medios locales, Lester le dijo a la policía que creía que alguien estaba entrando a su casa y efectuó dos disparos desde atrás de su puerta.

A continuación el comunicado de la familia de Ralph Yarl que fue publicado en la plataforma Gofundme donde solicitaron apoyo para pagar los gastos médicos.

El jueves 13 de abril de 2023, mi sobrino Ralph P Yarl estaba en camino a recoger a sus hermanos gemelos menores de la casa de un amigo a unas pocas cuadras de su casa. No tenía su teléfono. Por error se fue a la casa equivocada, a una cuadra de la casa donde estaban sus hermanos. Se detuvo en el camino de entrada y tocó el timbre. El hombre de la casa abrió la puerta, miró a mi sobrino a los ojos y le disparó en la cabeza. Mi sobrino cayó al suelo y el hombre volvió a dispararle. Entonces Ralph pudo levantarse y correr a la casa del vecino en busca de ayuda.

Desafortunadamente, tuvo que correr a 3 casas diferentes antes de que alguien finalmente accediera a ayudarlo después de que le dijeron que se acostara en el suelo con las manos en alto. Ralph Pual Yarl es un niño fantástico, y no lo digo solo porque sea mi sobrino. Él realmente lo es. En la escuela, es miembro de la Asociación de Estudiantes de Tecnología y del Equipo de Science Olympia. Banda de jazz y competición. Es líder de sección en la banda de música; un erudito y uno de los mejores clarinetistas básicos de Missouri. Recientemente obtuvo el reconocimiento de Missouri All-State Band con una mención de honor. Toca múltiples instrumentos en la orquesta juvenil metropolitana. Es un ex alumno de la academia académica de Missouri de 2022. Ralph a menudo se puede encontrar con un instrumento musical. Él los ama a todos. El verano pasado, Ralph asistió a Missouri Scholar’s Academy, donde obtuvo una experiencia completa de la vida universitaria. Su objetivo es asistir a Texas A&M para especializarse en ingeniería química. Cuando se le preguntó cómo planea ingresar a esta universidad, dijo: “Bueno, si tienen una beca para música o académica, sé que puedo obtenerla”. El maestro y los amigos de Ralph lo describen como “un alma bondadosa”, “tranquilo”, “amigable”, “de buenos modales”, “siempre dispuesto a ayudar”, “superinteligente” y un “genio musical”. Ralph estaba ansioso por graduarse de la escuela secundaria y finalmente tener la oportunidad de visitar África Occidental antes de comenzar la universidad. La vida se ve muy diferente en este momento. A pesar de que está bien físicamente, tiene un largo camino por delante mental y emocionalmente. El trauma que tiene que soportar y sobrevivir es inimaginable. Él es nuestro milagro. Hemos escuchado este tipo de historias muchas veces y, desafortunadamente, la mayoría de los niños negros no están vivos para tener otra oportunidad. Ralph merece tener el futuro con el que sueña. Merece ser la luz que muestre al mundo que el AMOR vence y que la humanidad sigue siendo Buena. Sin embargo, necesitará mucha ayuda para llegar allí. Los fondos de esta cuenta se utilizarán para sus facturas médicas y terapia. Todos los fondos adicionales se utilizarán para gastos universitarios en Texas A&M, un viaje a África occidental y otros gastos.

Hasta el momento que se publicó este reportaje, la recolección superó ampliamente las expectativas, ya que muchas personas han colaborado con Ralph teniendo un gran sentimiento de apoyo hacia él por la injusticias que se cometió en contra de este niño prodigio de la música.

Paralelamente personalidades como Viola Davis, Justin Timberlake, Halle Berry y Kerry Washington, así como el mariscal de campo estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, condenaron el ataque.

Al parecer el presidente del EEUU llamó a la familia pero no se puede confirmar.

