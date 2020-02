Taiwán, Japón, Guam, Filipinas y Tailandia rechazaron un crucero por llevar infectados con coronavirus

Taiwán, Japón, Guam, Filipinas y Tailandia rechazaron un crucero por llevar infectados

En medio de una crisis mundial por la epidemia de Coronavirus chino, los países han establecido el cierre de fronteras para cualquiera que sea sospechoso de portar el altamente peligroso virus, que puede tener un período de incubación de hasta 21 días, en los cuales el portador puede infectar a decenas de personas sin saberlo.

Para este virus no hay tratamiento, no hay cura, no hay vacuna, no hay nada más allá de intentar mantener a las personas vivas atendiendo sus síntomas, sin garantía de que se recuperen, solo se sabe que mientras más edad tiene la persona peor le puede ir con esta nueva enfermedad, los niños son poco afectados.

Las autoridades de Camboya han aceptado recibir el crucero rechazado por cinco países del sudeste de Asia en medio de temores de que algunos de sus pasajeros puedan estar infectados por el nuevo coronavirus.

El MS Westerdam, con 1.455 pasajeros y 802 tripulantes a bordo, llegará al puerto de camboyano de Sihanoukville este jueves, ha comunicado la compañía operadora Holland America Line, informa Reuters.

El barco salió el pasado 1 de febrero del puerto de Hong Kong, China, donde ya fueron confirmados 49 casos del coronavirus, y en dos semanas debía visitar varios puertos de la isla china de Taiwán y Japón. Su punto final fue el puerto japonés de Yokohama, a donde debía ingresar este sábado.

Sin embargo, unos días después del inicio del crucero, la nación nipona anunció que no dejará que el MS Westerdam atracara en sus puertos. Lo mismo hicieron las autoridades de Taiwán, Guam (territorio no incorporado de EE.UU.), Filipinas y Tailandia.

Por su parte, el operador del barco señaló que el MS Westerdam «no está en cuarentena», y subrayó que «no hay motivos» para creer que alguien a bordo esté infectado con el 2019-nCoV, que ya se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas.

Desde el 3 de febrero, otro crucero, el Diamond Princess, se encuentra en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama, cerca de Tokio, luego que se descubriera que uno de los pasajeros estaba infectado con el nuevo coronavirus. El número total de infectados a bordo supera las 170 personas.

