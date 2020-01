Tesla cerró su fábrica en China por el coronavirus. La recien inaugurada fábrica Tesla en China tendrá que cerrar temporalmente, esto debido a la amenaza del coronavirus.

No es la única empresa extranjera que se ha visto afectada por la epidemia, que ya ha infectado a más de 6.000 personas, con 192 fallecidos. Google ha anunciado que cierra sus oficinas chinas, y Apple y Facebook han limitado los viajes de sus empleados, según informó el portal web Computer Hoy.

El cierre no es voluntario, sino que se trata de una orden gubernamental emitida por el gobierno de Shanghái, que obliga a todas las compañías privadas a cerrar sus puertas hasta el 9 de febrero. La fábrica de Tesla está ubicada en Shanghái, así que permanecerá cerrada al menos durante 10 días.

Hace justo un mes, el pasado 30 de diciembre, esta factoría de Tesla en China, la primera fuera de Estados Unidos, organizó una gran fiesta para celebrar la entrega de los primeros Tesla Model 3 baratos fabricados en China.

Tesla cerró su fábrica en China por el coronavirus was last modified: by

En : Economía