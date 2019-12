Tiburones de La Guaira es inmune a las derrotas en este mes, incluso la inspiración va más allá: el equipo no perdió un juego en la última semana de noviembre. De hecho, la última vez que cayó fue el domingo 24 de noviembre, contra Leones del Caracas.

El jueves 5-D los escualos llegaron a siete encuentros ganados de forma consecutiva. Derrotaron 7-5 a Tigres de Aragua, con el camarero Edgar Durán como líder ofensivo; se fue de 4-3, con jonrón, cuatro carreras remolcadas y dos anotadas. El infielder ha tenido una temporada difícil, por eso su average subió levemente a .202.

El juego se constituyó en dimes y diretes en los primeros cuatro innings. Los bengalíes se fueron arriba en el segundo capítulo con sencillo de Ezequiel Carrera, y de inmediato igualaron los salados con imparable de Durán.

Después de que Aragua pisó el plato otra vez en el tercer acto, con hit de Daniel Carbonell. La Guaira se fue arriba en la parte baja del mismo inning con incogible productor de dos rayitas de Leonardo Reginatto.

Tomás Romero trató de despertar a los maracayeros al empujar una anotación en el cuarto tramo, gracias a un triple. Pero los litoralenses no se olvidaron de la capacidad de reacción e hicieron una carrera en el cuarto, con indiscutible de Junior Sosa, y otras tres en el quinto, por el cuadrangular de Durán.

El bullpen de Tiburones pasó sustos en el octavo inning, después de que Carlos Arroyo llevara dos carreras a la goma con doble al jardín derecho, pero las amenazas no fueron tan altas y, con el brazo del taponero Gregory Infante, La Guaira aseguró el resultado. El relevista llegó a 10 juegos salvados en la temporada y su efectividad es de 1.80. Ganó el abridor Wander Beras (4-0) y perdió Kelvin Marte (0-1).

Aragua tiene tres derrotas sucesivas. Está anclado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Tiburones llegaron con siete victorias en seguidilla y se monta detrás de las Águilas

