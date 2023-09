Tripulación de Conviasa recibe «Orden Buen Ciudadano» de parte del Concejo Municipal de Caracas Prensa MPPT (02-09-2023).- El Concejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas otorgó el reconocimiento especial “Orden Buen Ciudadano” a la tripulación de Conviasa por lograr el traslado exitoso de la estatua de nuestro Libertador Simón Bolívar a la ciudad de Moscú, Rusia. De igual forma, el presidente de la aerolínea Conviasa y también ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, fue homenajeado con la entrega de la orden «Waraira Repano» en su primera clase, por gerenciar de forma exitosa esta empresa de servicios del Gobierno Bolivariano. Durante el evento, Velásquez Araguayán agradeció a todo el tren directivo del concejo y a la alcaldesa Carmen Meléndez por estas condecoraciones a los hombres y mujeres de Conviasa, manifestando que este logro forma parte de las conexiones llevadas a cabo entre naciones hermanas, permitiendo reconocer en todo el mundo el papel fundamental del Libertador Simón Bolívar en la emancipación de los pueblos. «Hoy me honra recibir la “Orden Waraira Repano” en su primera clase, por parte del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas, y como presidente de nuestra aerolínea bandera de Venezuela, Conviasa, me enorgullece representar a los más de 2 mil trabajadores comprometidos con el desarrollo de la patria ¡Seguiremos llevando nuestro legado revolucionario y conectando a nuestra nación con el mundo! ¡Gracias!, compartió el titular de Transporte. Por su parte, la alcaldesa de Caracas resaltó este logro como uno de los sueños del Comandante Hugo Chávez a través de Conviasa, el dar a conocer en todo el mundo a Venezuela como un país independiente con resiliencia, enfocados en avanzar siempre hacia el futuro y que cada día se va fortaleciendo más. «Un merecido reconocimiento a mujeres y hombres que integran la empresa Conviasa realizamos este día, durante la sesión especial del Concejo Municipal de Caracas. Este equipo humano viene realizando un gran trabajo por la Patria, junto al ministro Araguayán», destacó Meléndez.

