Trump dió negativo en el test de coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en el test para el nuevo coronavirus, anunció este sábado 14-M el médico de la Casa Blanca.

Trump se sometió a la prueba después de entrar en contacto con varios miembros de una delegación presidencial brasileña que visitó su resort de Florida y que dieron positivo.

«Esta tarde recibí confirmación de que la prueba es negativa», dijo el médico del presidente, Sean Conley.

«Una semana después de cenar con la delegación brasileña en Mar-a-Lago (su resort en Florida), el presidente no presenta síntomas «, dijo.

