Un miembro del equipo de McLaren infectado con coronavirus obliga a retirarlos del Gran Premio de Australia.

El equipo McLaren Racing de Fórmula 1 ha anunciado su retirada del Grand Prix Australia luego que uno de sus miembros diera positivo en una prueba de coronavirus.

El contagiado, que fue examinado y aislado en cuanto manifestó síntomas, se encuentra en cuarentena y será tratado por los servicios sanitarios australianos.

Un miembro del equipo de McLaren infectado con coronavirus obliga a retirarlos del Gran Premio de Australia was last modified: by

En : Deportes