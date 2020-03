Un Muerto y casi 200 infectados por Coronavirus en España, una niña de 4 años en observación

La cifra de contagiados por coronavirus en España ha superado las 193 personas, de los que siete se encuentran en estado grave y están ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos. Aunque la mayoría contrajeron la enfermedad al viajar a alguna de las zonas de riego, sobre todo Italia, hay 14 casos de los que se desconoce el origen y podrían ser autóctonos.

Además, este martes se ha conocido que el primer fallecido por coronavirus en España se produjo el pasado 13 de febrero. Se trataba de un hombre que murió en el Hospital Arnau de Vilanova de València a causa de una neumonía grave de origen desconocido y cuyos análisis posteriores han confirmado que padecía el covid-19. Tenía 69 años y había viajado recientemente a Nepal. Este caso ha destapado que el virus podía haber estado circulando por el país sin el conocimiento de las autoridades sanitarias.

Madrid es la Comunidad Autónoma más afectada por la epidemia. Ya se han contabilizado 70 casos y se desconoce el origen de alrededor de 10 de ellos. Uno de los últimos detectados es el de una menor de cuatro años que de momento se encuentra asintomática. Al parecer ambos progenitores dieron positivo en el virus después de que el padre hubiera realizado un viaje internacional en el que se contagió, por lo que los tres casos se consideran importados.

Otros de los últimos casos han sido registrados en el ámbito académico. Dos son estudiantes del Instituto de Empresa que habían estado recientemente en Italia y otro es un trabajador de la Universidad Francisco de Vitoria que se contagió en un viaje al extranjero.

