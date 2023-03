«Mujer transgénero» masacró a varios niños en Nashville con armas compradas «legalmente».

Nashville, EEUU.- Al menos tres niños y tres adultos murieron en un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee (EE.UU.).

La policía dijo que sus oficiales estaban reducir al atacante Audrey Hale, de 28 años, un transgénero.

La policía la identificó como mujer, pero varios periódicos informaron que hubo confusión ya que se había identificado como hombre en las redes sociales.

Según las autoridades, alguna vez estudió en la institución educativa, donde disparó.

Portaba dos rifles de asalto y una pistola y tenía un manifiesto y un mapa que detallaba cómo iba a realizar la agresión.

El tiroteo tuvo lugar en The Covenant School, una escuela cristiana privada con unos 200 estudiantes que van desde preescolar (3 años) hasta sexto grado (11 o 12 años).

Según las investigaciones, Hale se había planteado atacar otro lugar, pero había desistido debido a que estaba mejor custodiado.

En resumen:

Audrey Hale, de 28 años, es la persona identificada como atacante y quien murió tras enfrentarse con la policía.

En algún momento fue estudiante de la escuela.

La policía le encontró un manifiesto y mapas de los accesos a la escuela.

Se cree que ingresó abriendo fuego por una entrada lateral.

Tenía dos armas de asalto y una pistola y al menos dos de ellas fueron compradas legalmente.

La policía no ha revelado alguna motivación, pero se sospecha que Hale tenía «algún resentimiento» hacia el centro educativo.

Covenant School es una institución para niños entre tres y 11 años.

