El coronavirus es más agresivo de lo reportado por la OMS: Una sola persona infectó a más de 600 pasajeros en el crucero Diamond Princess

Una sola persona infectó a más de 600 pasajeros en el crucero Diamond Pricess.

Todas las estadísticas de la OMS siguen sin pegar una respecto al nuevo coronavirus COVID-19, de acuerdo a la denominación que le ha dado el organismo.

El tristemente célebre crucero Diamond Pricess, un trasatlántico de lujo que ha sido una prisión para sus 3000 pasajeros desde que aparecieron los primeros infectados en la nave, y que en la misma más de 600 han quedado infectados con el coronavirus, se ha podido conocer que un solo infectado diseminó el virus en todo el barco.

Por ahora, el recorrido, ruta, medios de trasmisión, entre otros detalles estan en investigación, debido a que poco se conoce de este nuevo virus.

Cantidad de pasajeros: 3711 personas, de esa cantidad 2666 son de nacionalidad japonesa, y 1045 son tripulantes.

Un solo hombre, que desembarcó en Hong Kong el 25 de enero fue el único infectado detectado en la cadena de propagación, que a la fecha a dejado con los síntomas del virus a 621 personas a bordo.

Sin embargo, con el aumento de los contagios crecieron las dudas de si se tomaron las medidas adecuadas a la hora de imponer un estricto aislamiento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) señalaron este martes que «si bien la cuarentena potencialmente confirió un importante beneficio para la salud pública al ralentizar la transmisión», estiman que «tal vez no haya sido suficiente para prevenir la transmisión entre los individuos a bordo».

El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, no puso en duda la necesidad de imponer la cuarentena en el Diamond Princess, pero admitió que «ha habido más transmisión [del virus] de lo esperado». Agregó que la decisión de aislar el crucero fue «mucho más preferible en el momento» que la otra opción, que consistía en «necesariamente tener a todos dispersados por el mundo».

El manejo de la situación a bordo del Diamond Princess en términos del control de la infección fue duramente criticado por el especialista en enfermedades contagiosas Kentaro Iwata, profesor del Hospital Universitario de Kobe, que visitó la nave y publicó dos videos al respecto en YouTube, uno en inglés y otro en japonés.

Kentaro Iwata sostuvo que «cualquiera podría tener el virus» y que las condiciones del crucero «eran completamente deficientes en términos de control de la infección«, con «burócratas a cargo de todo».

Con información de RT

El coronavirus es más agresivo de lo reportado por la OMS: Una sola persona infectó a más de 600 pasajeros en el crucero Diamond Princess was last modified: by

En : Salud y Vida Sana